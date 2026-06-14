Шесть оппозиционных сил Армении признали парламентские выборы нелегитимными
Блоки «Армения» и «Сильная Армения», а также партии «Процветающая Армения», «Просвещенная Армения», «Армянский национальный конгресс» и «Национально-демократический полюс» приняли совместное заявление, в котором прошедшие 7 июня парламентские выборы в республике признаются нелегитимными. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил представитель блока «Сильная Армения» Арам Вардеванян, подписавшиеся под заявлением силы четко фиксируют, что итоги голосования не могут служить основанием для формирования легитимной и пользующейся доверием народа власти. Вся ответственность за дальнейшую эскалацию в стране, по его словам, полностью лежит на премьер-министре Николе Пашиняне и его администрации.
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня, итоговая явка составила почти 59%, или 1,47 млн граждан. 14 июня Центральная избирательная комиссия республики опубликовала их итоги: лидером стала правящая партия «Гражданский договор» Пашиняна, получившая 726 818 голосов, или 49,746%.
На втором месте оказался блок «Сильная Армения» с результатом 23,27% (340 006 голосов). Третью строчку занимает блок «Армения» с 9,92% (144 983 голоса). Четвертое место досталось партии «Процветающая Армения» с 3,9% (58 287 голосов). Пятое место заняла партия «Крылья Единства», набрав 2,29% (33 537 голосов).
8 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что парламентские выборы в Армении прошли под беспрецедентным давлением на оппозицию и вмешательством Запада. По ее словам, итоги голосования не дали правящей партии монополии на власть.