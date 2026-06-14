Шесть оппозиционных сил Армении признали парламентские выборы нелегитимными

Как заявил представитель блока «Сильная Армения» Арам Вардеванян, подписавшиеся под заявлением силы четко фиксируют, что итоги голосования не могут служить основанием для формирования легитимной и пользующейся доверием народа власти. Вся ответственность за дальнейшую эскалацию в стране, по его словам, полностью лежит на премьер-министре Николе Пашиняне и его администрации.