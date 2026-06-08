Захарова заявила о нарушениях демократических норм на выборах в Армении

Захарова заявила о нарушениях демократических норм на выборах в АрменииВ МИДе считают, что преследования затронули политиков, выступающих за укрепление отношений с Россией
Российская сторона считает, что парламентские выборы в Армении сопровождались серьезными нарушениями демократических процедур и проходили в условиях давления на политическую оппозицию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, данные ЦИК свидетельствуют о том, что партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, несмотря на заявление о победе, не получила полного контроля над политической системой страны. При этом уровень поддержки правящей силы, как отметила дипломат, снизился по сравнению с предыдущими выборами. Захарова также подчеркнула, что избирательная кампания и сам процесс голосования прошли в обстановке давления со стороны армянских властей в отношении оппозиции.
«Под «каток» преследований попала и традиционно глубоко почитаемая в стране Армянская апостольская церковь», – заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ также указали, что, по оценке Москвы, преследования затронули прежде всего политические силы, выступающие за укрепление отношений с Россией, сохранение участия Армении в евразийских интеграционных объединениях и развитие сотрудничества в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Захарова отметила, что выборы продемонстрировали высокий уровень политической поляризации армянского общества. По ее мнению, принятие стратегических решений без учета мнения различных общественных групп может привести к дальнейшему углублению внутренних противоречий и социально-экономическим трудностям.
В МИДе вновь заявили о заинтересованности в развитии союзнических отношений с Арменией и подчеркнули, что будут выстраивать дальнейшую политику исходя из практических шагов армянского руководства и национальных интересов республики.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал на брифинге, что Кремль тщательно фиксирует все сообщения, которые появляются вокруг парламентских выборов в Армении. В том числе – о многочисленных нарушениях. При этом он указал, что пока воздержится от каких-либо официальных комментариев на этот счет, так как ЦИК Армении пока не озвучил окончательных результатов голосования.
Выборы в Армении состоялись 7 июня. Явка достигла почти 59%, или 1,47 млн человек. Глава миссии наблюдателей СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что миссия не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Армении. По данным ЦИК республики, по результатам голосования распределение мандатов в парламенте будет выглядеть следующим образом: «Гражданский договор» – 64 мандата, блок «Сильная Армения» – 29 мандатов, блок «Армения» – 12 мандатов.