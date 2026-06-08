Захарова заявила о нарушениях демократических норм на выборах в Армении

По словам Захаровой, данные ЦИК свидетельствуют о том, что партия «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, несмотря на заявление о победе, не получила полного контроля над политической системой страны. При этом уровень поддержки правящей силы, как отметила дипломат, снизился по сравнению с предыдущими выборами. Захарова также подчеркнула, что избирательная кампания и сам процесс голосования прошли в обстановке давления со стороны армянских властей в отношении оппозиции.