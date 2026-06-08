МИД: Россия ждет реальных шагов от руководства Армении

По ее словам, армянский народ находится в крайне поляризованном состоянии, а сама избирательная кампания проходила в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и активного вмешательства со стороны Запада. Она также отметила заметное снижение поддержки правящей партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна.