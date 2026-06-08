МИД: Россия ждет реальных шагов от руководства Армении
Российская сторона будет определять свою политику в отношении Армении, исходя из конкретных действий армянского руководства. Соответствующее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства.
«Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства», – говорится в заявлении дипломата в связи с прошедшими парламентскими выборами.
По ее словам, армянский народ находится в крайне поляризованном состоянии, а сама избирательная кампания проходила в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и активного вмешательства со стороны Запада. Она также отметила заметное снижение поддержки правящей партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна.
«В армянском обществе очевиден широкий запрос на поступательное развитие российско-армянских связей, дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, приносящее армянскому народу осязаемые большие блага», – подчеркнула Захарова.
По итогам обработки 100% бюллетеней партия «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов, оставшись без конституционного большинства. В парламент также прошли блок «Сильная Армения» (23,28%), альянс «Армения» (9,93%) и партия «Процветающая Армения» (6,02%).
Ранее посол РФ в Армении Сергей Копыркин был экстренно вызван в Москву для консультаций из-за действий армянского руководства, взявшего активный курс на политическое сближение с Евросоюзом.
На полях ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин заявил, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, какой бы путь она ни выбрала, но призвал провести референдум по евроинтеграции.