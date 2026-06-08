Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,746-1,15%ARSA7,18-2,05%UTAR9,87-3,24%IMOEX2 516,67-1,73%RTSI1 082,12-1,46%RGBI118,66-0,43%RGBITR783,34-0,33%
Главная / Политика /

МИД: Россия ждет реальных шагов от руководства Армении

Ведомости

Российская сторона будет определять свою политику в отношении Армении, исходя из конкретных действий армянского руководства. Соответствующее заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства.

«Что касается дальнейшей линии Москвы в делах с Арменией, то намерены выстраивать наш курс с учетом реальных шагов армянского руководства», – говорится в заявлении дипломата в связи с прошедшими парламентскими выборами.

По ее словам, армянский народ находится в крайне поляризованном состоянии, а сама избирательная кампания проходила в условиях беспрецедентного давления на оппозицию и активного вмешательства со стороны Запада. Она также отметила заметное снижение поддержки правящей партии «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна.

Зачем Никол Пашинян посетил Москву незадолго до выборов в Армении

Политика / Международные новости

«В армянском обществе очевиден широкий запрос на поступательное развитие российско-армянских связей, дальнейшее пребывание Армении в евразийских интеграционных структурах, приносящее армянскому народу осязаемые большие блага», – подчеркнула Захарова.

По итогам обработки 100% бюллетеней партия «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов, оставшись без конституционного большинства. В парламент также прошли блок «Сильная Армения» (23,28%), альянс «Армения» (9,93%) и партия «Процветающая Армения» (6,02%).

Ранее посол РФ в Армении Сергей Копыркин был экстренно вызван в Москву для консультаций из-за действий армянского руководства, взявшего активный курс на политическое сближение с Евросоюзом.

На полях ПМЭФ-2026 президент России Владимир Путин заявил, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией, какой бы путь она ни выбрала, но призвал провести референдум по евроинтеграции.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь