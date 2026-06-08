Кремль фиксирует сообщения о нарушениях на выборах в Армении

Выборы в Армении состоялись 7 июня. Явка достигла почти 59%, или 1,47 млн человек. Глава миссии наблюдателей СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что миссия не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Армении. Член ЦИК РФ Людмила Маркина, входившая в группу наблюдателей миссии СНГ, обратила внимание, что на парламентских выборах в Армении голосовали большие группы военных, а проконтролировать такое голосование сложно.