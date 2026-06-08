Кремль фиксирует сообщения о нарушениях на выборах в Армении
Кремль тщательно фиксирует все сообщения, которые появляются вокруг парламентских выборов в Армении. В том числе – о многочисленных нарушениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Песков при этом указал, что пока воздержится от каких-либо официальных комментариев на этот счет, так как ЦИК Армении пока не озвучил окончательных результатов голосования.
Выборы в Армении состоялись 7 июня. Явка достигла почти 59%, или 1,47 млн человек. Глава миссии наблюдателей СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что миссия не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Армении. Член ЦИК РФ Людмила Маркина, входившая в группу наблюдателей миссии СНГ, обратила внимание, что на парламентских выборах в Армении голосовали большие группы военных, а проконтролировать такое голосование сложно.
По данным ЦИК республики, по результатам голосования, распределение мандатов в парламенте будет выглядеть следующим образом: «Гражданский договор» – 64 мандата, блок «Сильная Армения» – 29 мандатов, блок «Армения» – 12 мандатов.