Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,779-0,84%ARSA7,27-0,82%MGTS1 234-1,75%IMOEX2 551,96-0,35%RTSI1 094,24-0,35%RGBI118,86-0,26%RGBITR784,65-0,16%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль фиксирует сообщения о нарушениях на выборах в Армении

Ведомости

Кремль тщательно фиксирует все сообщения, которые появляются вокруг парламентских выборов в Армении. В том числе – о многочисленных нарушениях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Песков при этом указал, что пока воздержится от каких-либо официальных комментариев на этот счет, так как ЦИК Армении пока не озвучил окончательных результатов голосования.

Выборы в Армении состоялись 7 июня. Явка достигла почти 59%, или 1,47 млн человек. Глава миссии наблюдателей СНГ Нурлан Сейтимов заявил, что миссия не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Армении. Член ЦИК РФ Людмила Маркина, входившая в группу наблюдателей миссии СНГ, обратила внимание, что на парламентских выборах в Армении голосовали большие группы военных, а проконтролировать такое голосование сложно.

По данным ЦИК республики, по результатам голосования, распределение мандатов в парламенте будет выглядеть следующим образом: «Гражданский договор» – 64 мандата, блок «Сильная Армения» – 29 мандатов, блок «Армения» – 12 мандатов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь