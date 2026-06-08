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Миссия СНГ: нарушений на парламентских выборах в Армении нет

Ведомости

Миссия наблюдателей от СНГ не выявила нарушений, способных повлиять на результаты выборов в Армении. Об этом сообщил глава миссии наблюдателей СНГ заместитель генсека СНГ Нурлан Сейтимов.

«Нарушения, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не выявлены», – сказал он (цитата по News.am).

По словам Сейтимова, зафиксированные «отдельные упущения» носили технический характер и оперативно устранялись участковыми комиссиями.

Выборы прошли 7 июня, итоговая явка составила почти 59%, или 1,47 млн граждан. После подсчета 100% голосов правящая партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна лидирует с 49,81%. Второе место за блоком партий «Сильная Армения» с 23,29%, третье – блок партий «Армения» с 9,94%.

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