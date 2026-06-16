Как Пашинян борется против оппозиции после парламентских выборов

После выборов в Армении давление на оппозицию, скорее всего, продолжится, говорит ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. По его словам, Пашинян пытается добиться сразу нескольких целей: как минимум он рассчитывает, что оппозиция признает результаты выборов и перестанет ставить под сомнение их легитимность. Кроме того, власти заинтересованы в том, чтобы ослабить оппозиционные фракции. «А программа-максимум – чтобы какая-нибудь из фракций раскололась, а часть депутатов перешли во фракцию правящей партии», – отметил Силаев. При этом, по мнению Силаева, усиление давления может привести к обратному эффекту. «Чем сильнее будет давление на них, тем больше будет их поддержка. За эти силы проголосовало больше 0,5 млн человек, что серьезно», – отметил аналитик.