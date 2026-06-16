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Главная / Политика /

Как Пашинян борется против оппозиции после парламентских выборов

Оппозиционных лидеров не выпускают из страны, против них возбуждаются уголовные дела
Глеб Мишутин
Мария Попова
Вероника Котова
Hayk Baghdasaryan / Photolure / REUTERS
Hayk Baghdasaryan / Photolure / REUTERS

Руководителям оппозиционных партий Армении запрещают выезд из страны. Под такие санкции вечером 14 июня подпал лидер оппозиционного блока «Армения», экс-президент страны Роберт Кочарян. Как заявил руководитель офиса Кочаряна Баграт Микоян, бывшему армянскому лидеру отказали в отлете из республики без объяснения причин. «Произошло именно то, чего мы ожидали. Поведение нынешних властей уже не удивляет. Они продолжают действовать в своем стиле, фактически нарушая закон. Без каких-либо объяснений второму президенту Армении запретили выезд из страны», – подчеркнул Микоян, добавив, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна создает в стране «демократический концлагерь».

Кочарян – не единственный армянский политик, которому запретили выезд из страны. Ранее, 9 июня, против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» (не хватило 60 голосов для преодоления 4%-ного барьера) бизнесмена Гагика Царукяна возбудили уголовное дело, обвинив его в неуплате налогов в особо крупном размере. В качестве меры пресечения был выбран запрет на отъезд из страны. Не выпустили из Армении и Нарека Карапетяна, племянника находящегося под домашним арестом лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и одного из организаторов его кампании, – он пытался пересечь границу с Грузией.

После выборов 7 июня в парламент попали блоки Карапетяна с 23,3% и Кочаряна с 9,9% голосов. Партия «Гражданский договор» действующего премьера Никола Пашиняна набрала 49,75% голосов, получила 64 из 105 мандатов в парламенте и право сформировать правительство.

Кочаряна уже арестовывали по обвинениям в событиях 2008 г., когда им были разогнаны протесты, что привело к гибели 10 человек и ранениям более 250. В 2021 г. это дело по статье «свержение конституционного строя» было закрыто, но в 2026 г. снова возобновлено. Карапетяна же обвиняют как в экономических, так и в политических преступлениях. К первым относится отмывание денег и неуплата налогов, ко вторым – публичные призывы к захвату власти. Карапетян является крупным жертвователем и сторонником Армянской апостольской церкви и критиковал нападки властей на нее, что и было сочтено составом преступления.

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Ограничения коснулись не только Кочаряна, Нарека Карапетяна с Царукяном, но и рядовых граждан, особенно рьяно критиковавших власть, в том числе из числа диаспоры США и Франции, но не все случаи получают огласку, говорит научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. По его мнению, власть использует задержания на границе как механизм фильтрации и давления по политическим мотивам. За этим не стоят правовые претензии, уверен Микаэлян, все таковые определяет только суд, а здесь нет вердиктов, только затянутые дела, «напрямую направляемые властью». Как уверяет политолог, при Пашиняне в Армении нарушена независимость судебной власти.

Сам Пашинян весьма жестко отзывается о своих политических оппонентах. Так, он обещал, что Кочарян, Царукян и Самвел Карапетян «будут сломлены». «Еще во время предвыборной кампании я говорил, что вы будете мечтать о возможности сбежать из Армении, но такой возможности у вас не будет», – заявил он. По его мнению, три оппозиционных лидера должны «сидеть в тюрьме», так как занимались раздачей взяток в предвыборный период. Пашинян также говорил о намерении «переломать руки» оппозиции, отнять собственность и перераспределить ее, продолжает Микаэлян. Возможно, будут попытки национализации их активов или перепродажи лояльным олигархам и иностранцам.

Все три упомянутые оппозиционные партии находятся и под давлением Антикоррупционного комитета во главе с Артуром Наапетяном. Тот подал обращение министру юстиции Србуи Галян, в котором просил ее внести изменения в законодательство и запретить участие в выборах партиям и блокам, представители которых были уличены в предвыборных взятках.

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Политика / Международные новости

После выборов в Армении давление на оппозицию, скорее всего, продолжится, говорит ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. По его словам, Пашинян пытается добиться сразу нескольких целей: как минимум он рассчитывает, что оппозиция признает результаты выборов и перестанет ставить под сомнение их легитимность. Кроме того, власти заинтересованы в том, чтобы ослабить оппозиционные фракции. «А программа-максимум – чтобы какая-нибудь из фракций раскололась, а часть депутатов перешли во фракцию правящей партии», – отметил Силаев. При этом, по мнению Силаева, усиление давления может привести к обратному эффекту. «Чем сильнее будет давление на них, тем больше будет их поддержка. За эти силы проголосовало больше 0,5 млн человек, что серьезно», – отметил аналитик.

Силаев также считает, что на ситуацию в Армении может повлиять и экономика, если ее отношения с Россией продолжат ухудшаться, то это может сыграть на руку оппозиции. По словам Силаева, многие жители Армении уже негативно восприняли ухудшение отношений с Россией, которая остается ее главным торговым партнером и одним из основных направлений трудовой миграции. Россия публично не поддерживает ни одну из политических сил в Армении. «Но сидеть на двух стульях невозможно, как это хочет делать Пашинян. И исходя из этого будут приниматься те или иные решения», – заключает Силаев.

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