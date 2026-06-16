Как Пашинян борется против оппозиции после парламентских выборов

Как Пашинян борется против оппозиции после парламентских выборовОппозиционных лидеров не выпускают из страны, против них возбуждаются уголовные дела
Руководителям оппозиционных партий Армении запрещают выезд из страны. Под такие санкции вечером 14 июня подпал лидер оппозиционного блока «Армения», экс-президент страны Роберт Кочарян. Как заявил руководитель офиса Кочаряна Баграт Микоян, бывшему армянскому лидеру отказали в отлете из республики без объяснения причин. «Произошло именно то, чего мы ожидали. Поведение нынешних властей уже не удивляет. Они продолжают действовать в своем стиле, фактически нарушая закон. Без каких-либо объяснений второму президенту Армении запретили выезд из страны», – подчеркнул Микоян, добавив, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна создает в стране «демократический концлагерь».
Кочарян – не единственный армянский политик, которому запретили выезд из страны. Ранее, 9 июня, против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» (не хватило 60 голосов для преодоления 4%-ного барьера) бизнесмена Гагика Царукяна возбудили уголовное дело, обвинив его в неуплате налогов в особо крупном размере. В качестве меры пресечения был выбран запрет на отъезд из страны. Не выпустили из Армении и Нарека Карапетяна, племянника находящегося под домашним арестом лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и одного из организаторов его кампании, – он пытался пересечь границу с Грузией.
После выборов 7 июня в парламент попали блоки Карапетяна с 23,3% и Кочаряна с 9,9% голосов. Партия «Гражданский договор» действующего премьера Никола Пашиняна набрала 49,75% голосов, получила 64 из 105 мандатов в парламенте и право сформировать правительство.
Кочаряна уже арестовывали по обвинениям в событиях 2008 г., когда им были разогнаны протесты, что привело к гибели 10 человек и ранениям более 250. В 2021 г. это дело по статье «свержение конституционного строя» было закрыто, но в 2026 г. снова возобновлено. Карапетяна же обвиняют как в экономических, так и в политических преступлениях. К первым относится отмывание денег и неуплата налогов, ко вторым – публичные призывы к захвату власти. Карапетян является крупным жертвователем и сторонником Армянской апостольской церкви и критиковал нападки властей на нее, что и было сочтено составом преступления.
Ограничения коснулись не только Кочаряна, Нарека Карапетяна с Царукяном, но и рядовых граждан, особенно рьяно критиковавших власть, в том числе из числа диаспоры США и Франции, но не все случаи получают огласку, говорит научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. По его мнению, власть использует задержания на границе как механизм фильтрации и давления по политическим мотивам. За этим не стоят правовые претензии, уверен Микаэлян, все таковые определяет только суд, а здесь нет вердиктов, только затянутые дела, «напрямую направляемые властью». Как уверяет политолог, при Пашиняне в Армении нарушена независимость судебной власти.
Сам Пашинян весьма жестко отзывается о своих политических оппонентах. Так, он обещал, что Кочарян, Царукян и Самвел Карапетян «будут сломлены». «Еще во время предвыборной кампании я говорил, что вы будете мечтать о возможности сбежать из Армении, но такой возможности у вас не будет», – заявил он. По его мнению, три оппозиционных лидера должны «сидеть в тюрьме», так как занимались раздачей взяток в предвыборный период. Пашинян также говорил о намерении «переломать руки» оппозиции, отнять собственность и перераспределить ее, продолжает Микаэлян. Возможно, будут попытки национализации их активов или перепродажи лояльным олигархам и иностранцам.
Все три упомянутые оппозиционные партии находятся и под давлением Антикоррупционного комитета во главе с Артуром Наапетяном. Тот подал обращение министру юстиции Србуи Галян, в котором просил ее внести изменения в законодательство и запретить участие в выборах партиям и блокам, представители которых были уличены в предвыборных взятках.
После выборов в Армении давление на оппозицию, скорее всего, продолжится, говорит ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. По его словам, Пашинян пытается добиться сразу нескольких целей: как минимум он рассчитывает, что оппозиция признает результаты выборов и перестанет ставить под сомнение их легитимность. Кроме того, власти заинтересованы в том, чтобы ослабить оппозиционные фракции. «А программа-максимум – чтобы какая-нибудь из фракций раскололась, а часть депутатов перешли во фракцию правящей партии», – отметил Силаев. При этом, по мнению Силаева, усиление давления может привести к обратному эффекту. «Чем сильнее будет давление на них, тем больше будет их поддержка. За эти силы проголосовало больше 0,5 млн человек, что серьезно», – отметил аналитик.
Силаев также считает, что на ситуацию в Армении может повлиять и экономика, если ее отношения с Россией продолжат ухудшаться, то это может сыграть на руку оппозиции. По словам Силаева, многие жители Армении уже негативно восприняли ухудшение отношений с Россией, которая остается ее главным торговым партнером и одним из основных направлений трудовой миграции. Россия публично не поддерживает ни одну из политических сил в Армении. «Но сидеть на двух стульях невозможно, как это хочет делать Пашинян. И исходя из этого будут приниматься те или иные решения», – заключает Силаев.