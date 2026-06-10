Как близкие к Кремлю эксперты оценили итоги выборов в Армении

Учитывая тот факт, что Турция является второй армией НАТО, это приведет к тому, что гарантом безопасности Армении станет Анкара, а эта ситуация просто абсурдна, считает Агасарян. Кроме того, армянская сторона должна будет снять претензии к Турции о геноциде армянского народа во время Первой мировой войны, который осуществили власти тогдашней Османской империи. Что же касается членства Армении в ЕАЭС, отметил эксперт, то Евразийский союз демонстрирует устойчивый экономический рост, в то время как в Европе наблюдается рецессия, так что стремление Еревана в Европу вызывает вопросы, особенно учитывая тот факт, что в ЕАЭС Армения могла быть связующим звеном между европейской и евразийской экономиками.