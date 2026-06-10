Как близкие к Кремлю эксперты оценили итоги выборов в Армении

Как близкие к Кремлю эксперты оценили итоги выборов в АрменииПашиняну удалось удержаться у власти, но конституционное большинство он потерял
Правительство Пашиняна на прошедших 7 июня парламентских выборах имело целью парализовать организационные процессы оппозиции. Об этом на круглом столе ЭИСИ заявил руководитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества Арег Агасарян. По его мнению, действующие армянские власти активно использовали силовой ресурс, выразившийся в ежедневных обысках в учреждениях оппозиционных партий, а также репрессии против сторонников Армянской апостольской церкви, чтобы выключить их из предвыборной гонки, а агитаторам из числа студентов и бизнесменов напрямую угрожали исключением из вузов и потерей бизнеса. В свою очередь, продолжил Агасарян, оппозиция была неконсолидирована – из 18 партий многие просто хотели преодолеть 2%-ный порог и получить госфинансирование. По мнению эксперта, выбранный Пашиняном проевропейский курс обязательно натолкнется на турецкий фактор – Ереван в своем стремлении в Европу неизбежно заинтересует Брюссель с военной точки зрения и будет привлечен к участию в предполагаемых оборонительных альянсах.
Учитывая тот факт, что Турция является второй армией НАТО, это приведет к тому, что гарантом безопасности Армении станет Анкара, а эта ситуация просто абсурдна, считает Агасарян. Кроме того, армянская сторона должна будет снять претензии к Турции о геноциде армянского народа во время Первой мировой войны, который осуществили власти тогдашней Османской империи. Что же касается членства Армении в ЕАЭС, отметил эксперт, то Евразийский союз демонстрирует устойчивый экономический рост, в то время как в Европе наблюдается рецессия, так что стремление Еревана в Европу вызывает вопросы, особенно учитывая тот факт, что в ЕАЭС Армения могла быть связующим звеном между европейской и евразийской экономиками.
Агасаряну вторил и политолог, куратор Экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян. По его словам, текущие армянские власти активно использовали силовые репрессии против оппозиции. Выборы прошли с использованием грязных политтехнологий, массовых фальсификаций и административного ресурса, правительство Пашиняна хотело обеспечить низкую явку, но ему это не удалось – на избирательные участки пришло 58% имеющих право голосовать армян. «Несмотря на все попытки Пашиняна, армянский народ показал, что хочет перемен», – заметил эксперт. При этом Пашинян активно использовал в своих целях бюджетников и студентов, которых под разными предлогами заставляли голосовать за правящую партию «Гражданский договор». Имели место и так называемые «избирательные карусели». Апогеем попыток властей обеспечить себе победу стала приостановка представления голосов в реальном времени ровно в тот момент, когда показатели «Гражданского договора» стали ухудшаться, считает эксперт.
На деле Пашинян, по сути, не победил – по итогам этих выборов он утратил конституционное большинство, отметил зампредседателя комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. По его мнению, выборы в Армении следует рассматривать в одной плоскости с выборами в Румынии в 2024 г., когда их результаты и победу независимого кандидата Кэлина Джорджеску просто аннулировали.
Нынешние армянские власти готовы отказаться от продвижения темы геноцида в армяно-турецких отношениях, но открытие совместной границы будет всецело зависеть от заключения мирного договора между Баку и Ереваном, напомнил ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО Николай Силаев. Но для этого правящей партии придется принять новую конституцию, а в поствыборной Армении это будет сложно провернуть в парламенте, учитывая отсутствие у нее конституционного большинства, заметил политолог: «При этом исход голосования через референдум по новому основному закону не предопределен. Возможно, Пашиняну каким-либо образом удастся уговорить оппозицию согласиться с поправками. Однако, вероятнее всего, отношения Армении с соседями останутся на нынешнем уровне».
В таких условиях, продолжает Силаев, азербайджанским властям придется подождать с подписанием мирного договора. При этом Баку не станет давить на Ереван, чтобы ускорить конституционные поправки, поскольку, по мнению азербайджанцев, в соседней республике на данный момент установилась «власть главного миротворца», исправляющего исторические ошибки Армении, уверен эксперт.
Турецкий кейс не влияет на процесс европейской интеграции Армении, уверен завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Несмотря на долгую историю взаимодействия Анкары с Евросоюзом, они сегодня крайне отличаются политически и институционально, поэтому Турция не может рассматриваться в качестве связующего звена с Европой для Еревана, говорит эксперт. Хотя, по его словам, ЕС приветствует разворот Армении от России в сторону своих соседей, однако это не является условием вступления страны в организацию.
Власти ЕС не рассчитывают включить Армению в оборонительные структуры, сказал Притчин. Во-первых, эта организация по-прежнему не самодостаточна в этом вопросе, а НАТО остается стержневым инструментом безопасности. Во-вторых, продолжает эксперт, европейцы не желают брать на себя военные обязательства на Южном Кавказе, но одновременно хотят разрушить там монополию России. «В этом и заключается вызов для Армении: европейцы требуют разрушить связи с Москвой, но при этом ничего не предлагают им взамен», – пояснил эксперт.
Армения, возможно, не станет предпринимать каких-либо шагов в сторону дальнейшей нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном, считает Притчин. «Полагаю, в нынешней поствыборной политической конфигурации Еревану будет даже выгодней ничего не предпринимать и торпедировать новые мирные инициативы, ссылаясь на давление армянской оппозиции», – допустил эксперт.