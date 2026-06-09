Как изменится Армения после выборов

Как изменится Армения после выборовСвой политический курс правительство Пашиняна продолжит в прежнем режиме
Действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян в третий раз с 2018 г. сформирует однопартийное правительство. По итогам парламентских выборов его партия «Гражданский договор» набрала 49,8% голосов избирателей.
Дебютировавший в этом году пророссийский блок «Сильная Армения» российско-армянского бизнесмена Самвела Карапетяна получил 23,2%, а блок экс-президента страны Роберта Кочаряна «Армения» – 9,9%. На момент сдачи материала «Процветающей Армении» армянского предпринимателя Гагика Царукяна не хватило всего 59 голосов для преодоления проходного барьера на уровне 4%.
Таким образом, после распределения голосов за не прошедших в парламент политических сил Пашинян предварительно может рассчитывать на 64 мандата (из 107), «Сильная Армения» – на 29, а «Армения» – на 12 мест. Явка составила почти 59% и превысила примерно на 10 процентных пунктов явку на предыдущих выборах 2021 г., сообщил ЦИК республики.
Партии Пашиняна удалось одержать победу на выборах за счет агрессивной предвыборной кампании и использования админресурса, говорит научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. После задержаний сотен оппозиционных активистов и попыток снять партии с выборов власти пытались насадить внутри армянского общества атмосферу страха. Определенное влияние на результаты, отмечает политолог, оказала помощь правящей партии со стороны стран Запада и Турции.
После голосования председатель ЦИК Ваагн Овакимян на брифинге объявил об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на исход голосования. Но одновременно он выступил за повторный пересчет голосов на всех участках, чтобы «выявить точную картину».
Парламентские выборы в Армении прошли в условиях грубого использования властями административного ресурса и давления на оппозиционных кандидатов, заметил армянский политолог Карен Игитян. «Невозможно говорить о равных условиях участия, когда силовые структуры фактически работают как предвыборный штаб правящей партии. Очевидно, имело место злоупотребление госресурсами – от привлечения бюджетников на проправительственные митинги до точечного давления на региональную бизнес-элиту. Оппозиция ранее заявляла об опасности новой революции, но пока нужно дождаться официальных заявлений», – говорит эксперт.
Поздравить Пашиняна с победой успели в первую очередь руководители трех прибалтийских государств, президенты Франции Эмманюэль Макрон, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Украины Владимир Зеленский, Молдавии Майя Санду, а также премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в поздравительной телеграмме отметила продолжение армянскими властями «духа бархатной революции» 2018 г. и пообещала поддержку Еревана.
В то же время представитель российского МИДа Мария Захарова обратила внимание на «беспрецедентное давление армянских властей» на оппозицию в ходе выборов, а также на вмешательство стран Запада в предвыборный процесс Армении. Она при этом отметила широкий запрос в армянском обществе на поступательное развитие российско-армянских отношений и дальнейшее пребывание страны в евразийских интеграционных организациях.
Сам Пашинян объявил о победе «Гражданского договора» сразу после обработки 20% бюллетеней, добавив, что партия получила поддержку большего числа избирателей, чем на предыдущих выборах в 2021 г. (тогда она получила 54%, или 71 мандат). Пашинян обещал продолжить политику сближения страны с Западом, а также с государствами – членами ЕАЭС.
На пресс-конференции Пашинян рассказал еще о своем отношении к политическим оппонентам. По его словам, Кочарян, Карапетян и Царукян после выборов должны быть привлечены к уголовной ответственности, поскольку они, по его мнению, являются «представителями криминальной олигархической системы» и «трехглавой шпионской партией войны». Он также призвал к скорейшей конфискации их имущества.
Кочарян, со своей стороны, назвал досрочное объявление Пашиняном своей победы попыткой захвата власти и давлением властей на ЦИК. По его словам, правящая партия должна понести ответственность за все зафиксированные избирательные нарушения и грубое использование административного ресурса. А Карапетян сообщил о проводимой властями «спецоперации» против «Сильной Армении» и задержании 75 его соратников за день до выборов.
Армения после выборов продолжит свой дрейф во внешней политике в сторону Запада, уверен Игитян. Таким образом, страна рискует оказаться в геополитическом разломе противостояния Запада и России, Запада и Ирана, предупредил эксперт: «Армения пока не собирается покидать ЕАЭС, чтобы не терять экономические выгоды от членства в организации. Но власти уже сажают республику на политико-экономический шпагат. Сложно сказать, как долго это может продлиться».
По мнению политолога Джонни Меликяна, окончательные итоги голосования не окажут серьезного влияния на внешнюю политику Армении. Правящий в стране «Гражданский договор» сформирует правительство в установленные сроки, а премьер утвердит внешнеполитическую программу. По ней, продолжает эксперт, Ереван продолжит политику балансирования между крупными международными акторами – активная работа в направлении евроинтеграции и продолжение взаимодействия в рамках ЕАЭС.
Действующий премьер потенциально может сформировать не только кабинет министров, но и единолично назначить генпрокурора и других ответственных лиц, констатирует Микаэлян. Он оценивает вероятность выхода Армении из ЕАЭС после выборов как умеренную. В первую очередь продолжение членства страны в организации будет зависеть от дальнейших действий и решений российского руководства, считает политолог: «Теоретически Пашинян может поставить такой вопрос после резкого повышения цен на российский газ. Нынешняя внешнеполитическая конструкция армянского государства на сближение Еревана со странами Запада сохранится, и пока нет никаких причин для ее изменения».