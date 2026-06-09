Как изменится Армения после выборов

Действующий премьер потенциально может сформировать не только кабинет министров, но и единолично назначить генпрокурора и других ответственных лиц, констатирует Микаэлян. Он оценивает вероятность выхода Армении из ЕАЭС после выборов как умеренную. В первую очередь продолжение членства страны в организации будет зависеть от дальнейших действий и решений российского руководства, считает политолог: «Теоретически Пашинян может поставить такой вопрос после резкого повышения цен на российский газ. Нынешняя внешнеполитическая конструкция армянского государства на сближение Еревана со странами Запада сохранится, и пока нет никаких причин для ее изменения».