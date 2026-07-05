Мишустин проведет встречу с Пашиняном на полях форума «Иннопром» в Екатеринбурге

Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении, которые прошли 7 июня. Конституционный суд отказался признавать недействительными результаты парламентских выборов. Армянский политолог Карен Игитян отмечал, что Армения после выборов продолжит свой дрейф во внешней политике в сторону Запада. Страна рискует оказаться в геополитическом разломе противостояния Запада и России, Запада и Ирана.