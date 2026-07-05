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Мишустин проведет встречу с Пашиняном на полях форума «Иннопром» в Екатеринбурге

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проведет двустороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях XVI международной промышленной выставки «Иннопром» – «Индустрия 360: производство без границ». Об этом сообщается на сайте правительства России.

Мишустин также проведет двусторонние встречи с премьер-министром Белоруссии Александром Турчиным и премьер-министром – руководителем администрации президента Киргизии Адылбеком Касымалиевым.

Рабочая поездка Мишустина в Свердловскую область запланирована на 5–6 июля. Глава кабмина примет участие в XVI международной промышленной выставке «Иннопром», а 6 июля выступит на ее пленарном заседании.

В работе пленарного заседания примут участие Пашинян, Турчин, Касымалиев, а также премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов.

В мероприятиях рабочей поездки в Свердловскую область примут участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Партия Пашиняна победила на парламентских выборах в Армении, которые прошли 7 июня. Конституционный суд отказался признавать недействительными результаты парламентских выборов. Армянский политолог Карен Игитян отмечал, что Армения после выборов продолжит свой дрейф во внешней политике в сторону Запада. Страна рискует оказаться в геополитическом разломе противостояния Запада и России, Запада и Ирана.

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