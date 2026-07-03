О чем договорились Армения и ЕС во время визита еврокомиссаров в Ереван

На южнокавказском направлении Брюссель преследует как узконаправленные, так и широкие цели, заметил научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. Во-первых, власти ЕС пытаются выразить поддержку Пашиняну после парламентских выборов, на которых он сумел одержать победу за счет широкого использования административного ресурса, и на фоне российско-армянского торгового конфликта. Во-вторых, продолжает эксперт, переговоры в Ереване – продолжение регионального турне, в ходе которого европейцы хотят выстроить альтернативные России энергетические и транспортные коридоры. «Фон дер Ляйен на этих переговорах поднимала вопрос о необходимости интеграции энергетических и транспортных систем Азербайджана, Армении и Турции. Скорее всего, стороны также попытаются ускорить реализацию проекта так называемого «маршрута Трампа» в регионе, чтобы выстроить сухопутный маршрут из Центральной Азии в Европу, минуя Иран и Россию. Армения – важный элемент этого пазла, и на данный момент вокруг этого элемента происходит серьезная конкуренция», – допустил политолог.