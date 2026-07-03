О чем договорились Армения и ЕС во время визита еврокомиссаров в Ереван

О чем договорились Армения и ЕС во время визита еврокомиссаров в ЕреванПоездка европейцев в регион произошла на фоне кризиса в армяно-российских отношениях
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сразу после завершения переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 июля прибыла в Ереван для встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это второй визит руководителя европейской дипломатии в армянскую столицу с момента вступления в должность в 2019 г. Там она обсудила вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества, развития региональной транспортной инфраструктуры, а также углубления политического сотрудничества постсоветской республики с Евросоюзом (ЕС).
На пресс-конференции по итогам этого диалога фон дел Ляйен отметила, что продвижение мирного процесса между Арменией и Азербайджаном открывает окно возможностей для более широкого сотрудничества ЕС со странами региона. На этом фоне Брюссель намерен поддержать Ереван в развитии региональной транспортной инфраструктуры, а также в его стремлении укрепить связи с ЕС, подчеркнула фон дер Ляйен.
На пресс-конференции фон дер Ляйен также коснулась темы ухудшения армяно-российских отношений. Приостановку Россией импорта ряда армянских продовольственных товаров она назвала политикой «экономического принуждения». Еврокомиссар пообещала помочь Еревану в диверсификации направлений внешней торговли страны, направив в ближайшее время на поиск путей диверсификации экспорта 18 млн евро (из общего пакета европейской помощи в размере 52 млн евро), а также открыть европейский рынок для беспошлинной торговли для 80% наименований армянских товаров. Незадолго до визита европейцев на Южный Кавказ Еврокомиссия 19 июня выделила армянским экспортерам 34 млн евро для компенсации их потерь. Общая сумма европейской помощи Армении составит порядка 288 млн евро.
Затронула фон дер Ляйен еще проблему диверсификации энергоснабжения в Армении. По ее словам, в ближайшее время Брюссель направит в Ереван группу экспертов для обсуждения этого вопроса. Наконец, руководитель европейской дипломатии пообещала выделить 200 млн евро для реализации инфраструктурного проекта Global Gateway, направленного на обеспечение транспортной взаимосвязанности региона, а также помочь мобилизовать 2 млрд евро для стратегических транспортных, энергетических и цифровых проектов по всему Южному Кавказу.
Со своей стороны Пашинян подчеркнул, что партнерство Армении и ЕС – часть сбалансированной внешней политики страны и не направлено на «создание кризиса» в армяно-российских отношениях. По его словам, на данный момент армянское руководство пытается подвести институты под европейский стандарт, чтобы к 2029 г. обеспечить безвизовый режим в Европе для армянских граждан.
Предыдущий раз фон дер Ляйен посетила Ереван 5 мая, за месяц до парламентских выборов в Армении, для участия на первом саммите Армения – ЕС. По итогам участники этого мероприятия подписали совместную декларацию об углублении отношений между Брюсселем и Ереваном. Парламент южнокавказской республики в марте 2025 г. принял декларативный закон о стремлении вступить в ЕС.
За счет турне по Южному Кавказу европейские политики пытаются усложнить жизнь России чужими руками, уверен ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев. Брюссель рассчитывает это сделать, в том числе помирив Армению и Азербайджан, как полагают европейцы, в пику Москве, говорит эксперт: «ЕС попробовал все способы навредить россиянам, и ни один пока не достиг своих целей, поэтому теперь они пытаются эксплуатировать периферийные вопросы, как, например, армяно-азербайджанский мирный процесс».
По мнению Силаева, ЕС, США или Турция не смогут стать основным альтернативным рынком сбыта армянских товаров. С одной стороны, ассортимент армянских товаров интересен преимущественно российским потребителям. С другой – выделенная европейцами сумма помощи Армении явно недостаточна для диверсификации направлений армянского экспорта, большая часть из которой будет израсходована нецелевым образом, отметил политолог. «Понимая это, Ереван сегодня пытается найти способы урегулирования российско-армянского кризиса. Но эта проблема выходит за пределы торгового спора. Ранее армянское руководство не придавало большого значения этому конфликту, полагая, что он возник из-за недавних парламентских выборов», – констатирует эксперт.
На южнокавказском направлении Брюссель преследует как узконаправленные, так и широкие цели, заметил научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. Во-первых, власти ЕС пытаются выразить поддержку Пашиняну после парламентских выборов, на которых он сумел одержать победу за счет широкого использования административного ресурса, и на фоне российско-армянского торгового конфликта. Во-вторых, продолжает эксперт, переговоры в Ереване – продолжение регионального турне, в ходе которого европейцы хотят выстроить альтернативные России энергетические и транспортные коридоры. «Фон дер Ляйен на этих переговорах поднимала вопрос о необходимости интеграции энергетических и транспортных систем Азербайджана, Армении и Турции. Скорее всего, стороны также попытаются ускорить реализацию проекта так называемого «маршрута Трампа» в регионе, чтобы выстроить сухопутный маршрут из Центральной Азии в Европу, минуя Иран и Россию. Армения – важный элемент этого пазла, и на данный момент вокруг этого элемента происходит серьезная конкуренция», – допустил политолог.