С какой целью на Южный Кавказ прибыли еврокомиссары

С какой целью на Южный Кавказ прибыли еврокомиссарыПредыдущий раз Азербайджан и ЕС договорились в 2022 году о поставках углеводородов
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в рамках своего двухдневного турне по Южному Кавказу 1 июля прибыла в Баку для переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это второй визит руководителя европейской дипломатии в азербайджанскую столицу с момента вступления в должность в 2019 г. Там она планирует поднять вопросы сотрудничества Евросоюза (ЕС) со странами региона в энергетической сфере, развития торговли, транспортной инфраструктуры и логистики, а также поддержки армяно-азербайджанского мирного процесса.
«ЕС верит в светлое будущее Южного Кавказа – взаимосвязанного, мирного и процветающего. Мы хотим помочь построить это будущее. Я здесь, чтобы углубить партнерство между ЕС и Азербайджаном», – написала на странице в соцсети Х фон дер Ляйен незадолго до вылета в Баку.
Помимо фон дер Ляйен в состав европейской делегации также вошла комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос. Их в бакинском аэропорту встречал азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов. После этого она провела переговоры с Алиевым в его резиденции в формате «один на один», а затем в расширенном составе. На пресс-конференции по итогам переговоров фон дер Ляйен обещала выделить 200 млн евро на развитие транспортной взаимосвязанности Южного Кавказа.
Предыдущий раз фон дер Ляйен вела переговоры с Алиевым в Баку в июле 2022 г., после чего стороны подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере. В настоящее время азербайджанский газ в общей сложности потребляют 16 европейских государств, в том числе 10 стран – членов ЕС. Всего на этом направлении Азербайджан экспортировал почти 13 млрд куб. м (из 25,2 млрд куб. м по итогам 2025 г.), что составляет порядка 8% европейского импорта трубопроводного природного газа. Стороны планируют нарастить этот объем до 20 млрд куб. м к 2027 г.
На следующий день фон дер Ляйен намерена провести переговоры с армянским премьер-министром Николом Пашиняном в Ереване. Помимо прочего стороны планируют обсудить помощь ЕС Армении на фоне охлаждения армяно-российских отношений и приостановки импорта Россией ряда армянских продовольственных товаров.
Европа пытается укрепить свои связи со странами Южного Кавказа с учетом снижения интенсивности контактов ЕС с Грузией, констатирует политолог, эксперт по вопросам военной безопасности Южного Кавказа Ниязи Ниязов. В противоположность Тбилиси Баку и Ереван, напротив, сегодня настроены на взаимодействие с европейцами, особенно в сфере экономики, говорит эксперт.
В первую очередь на переговорах, продолжает Ниязов, стороны акцентируют внимание на развитии международных транспортных коридоров через кавказские республики в сторону Европы. По мере развития армяно-азербайджанского мирного процесса Армении отводится роль страны-транзитера товаров в Европу по Срединному коридору (транспортная сеть, соединяющая Китай и Европу через Центральную Азию и Южный Кавказ), добавил политолог: «На данный момент руководство ЕС не проводит конфронтационную политику по отношению к Баку и Еревану, что потенциально может способствовать налаживанию взаимовыгодных экономических отношений».
За счет налаживания партнерских отношений европейские политики пытаются использовать Армению и Азербайджан в своих интересах в кампании против России, допустил политолог Артур Атаев. «Азербайджан, безусловно, интересен ЕС с точки зрения поставщика углеводородного сырья. На армянском направлении Брюссель попытается уговорить армянское руководство вывести российскую базу из Гюмри, прекратить миссию российских пограничников на границе Армении, а также снизить экономическую зависимость страны от ЕАЭС. На фоне фактического закрытия российского рынка для армянских экспортеров европейцы, вероятно, еще предложат армянам свои рынки сбыта. Другое дело, что эти товары из-за высокой конкуренции могут так и не найти в Европе своего потребителя», – предупредил эксперт.