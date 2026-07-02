С какой целью на Южный Кавказ прибыли еврокомиссары

Предыдущий раз фон дер Ляйен вела переговоры с Алиевым в Баку в июле 2022 г., после чего стороны подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в энергетической сфере. В настоящее время азербайджанский газ в общей сложности потребляют 16 европейских государств, в том числе 10 стран – членов ЕС. Всего на этом направлении Азербайджан экспортировал почти 13 млрд куб. м (из 25,2 млрд куб. м по итогам 2025 г.), что составляет порядка 8% европейского импорта трубопроводного природного газа. Стороны планируют нарастить этот объем до 20 млрд куб. м к 2027 г.