Рябков: Россия не видит условий для диалога с США по стратстабильности

1 октября президент Владимир Путин сообщил о готовности России вернуться к переговорам с США по контролю над стратегическими вооружениями. При этом Москва не получила ответа на свои предложения. Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) истек 5 февраля 2026 г.