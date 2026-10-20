Рябков: Россия не видит условий для диалога с США по стратстабильности
Москва пока не видит предпосылок для возобновления двустороннего диалога с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Двустороннего диалога с США нет. Хотя мы, разумеется, обращаем внимание на публичные сигналы американских представителей, в том числе на самом высоком уровне, по этим вопросам», – подчеркнул дипломат.
По словам Рябкова, контакты по вопросам контроля над вооружениями ограничиваются отдельными встречами высокопоставленных представителей на полях международных мероприятий. Замминистра допустил новые консультации по мере формирования повестки французского председательства в формате «ядерной пятерки», однако они также будут проходить в рамках многосторонних встреч.
20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости срочного возобновления диалога по стратегической стабильности и ядерному разоружению.
1 октября президент Владимир Путин сообщил о готовности России вернуться к переговорам с США по контролю над стратегическими вооружениями. При этом Москва не получила ответа на свои предложения. Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) истек 5 февраля 2026 г.