Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,345-0,59%LIFE1,71+1,18%VEON-RX76+0,13%IMOEX2 458,78+1,1%RTSI934,9+1,1%RGBI111,65-0,07%RGBITR770,82-0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рябков: Россия не видит условий для диалога с США по стратстабильности

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Москва пока не видит предпосылок для возобновления двустороннего диалога с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Двустороннего диалога с США нет. Хотя мы, разумеется, обращаем внимание на публичные сигналы американских представителей, в том числе на самом высоком уровне, по этим вопросам», – подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, контакты по вопросам контроля над вооружениями ограничиваются отдельными встречами высокопоставленных представителей на полях международных мероприятий. Замминистра допустил новые консультации по мере формирования повестки французского председательства в формате «ядерной пятерки», однако они также будут проходить в рамках многосторонних встреч.

20 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости срочного возобновления диалога по стратегической стабильности и ядерному разоружению.

1 октября президент Владимир Путин сообщил о готовности России вернуться к переговорам с США по контролю над стратегическими вооружениями. При этом Москва не получила ответа на свои предложения. Срок действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3) истек 5 февраля 2026 г.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её