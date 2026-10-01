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Путин: Россия готова возобновить диалог по стратегическим вооружениям

Ведомости
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Россия не выступает против переговоров с США по контролю над стратегическими вооружениями, но ответа на свои предложения пока не получила. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии клуба «Валдай», которая проходит в национальном центре «Россия».

По словам Путина, Россия предлагала администрации Барака Обамы возобновить такой диалог. Ответ из Вашингтона поступил лишь незадолго до окончания срока полномочий администрации, после чего процесс остановился. «А на нет и суда нет», – сказал президент. Он также заявил, что 98% российских ядерных сил являются современными.

Путин добавил, что Москва не «кровно заинтересована» в переговорах, поскольку располагает вооружениями, которых нет у других стран. По его словам, США вышли из соглашений, которые лежали в основе системы сдерживания гонки вооружений, тогда как Россия этого не делала.

5 февраля 2026 г. истек срок действия ДСНВ-3, ограничивавшего стратегические ядерные силы России и США. Москва перед этим предлагала продлить договор еще на год. 28 сентября Дмитрий Песков заявил о необходимости возобновить трехсторонние переговоры России, США и Китая по контролю над вооружениями. 7 сентября МИД России сообщил, что условия для предметного диалога с США по стратегической стабильности пока не сформированы.

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