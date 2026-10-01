Путин: Россия готова возобновить диалог по стратегическим вооружениям

5 февраля 2026 г. истек срок действия ДСНВ-3, ограничивавшего стратегические ядерные силы России и США. Москва перед этим предлагала продлить договор еще на год. 28 сентября Дмитрий Песков заявил о необходимости возобновить трехсторонние переговоры России, США и Китая по контролю над вооружениями. 7 сентября МИД России сообщил, что условия для предметного диалога с США по стратегической стабильности пока не сформированы.