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Bloomberg: Apple готовит первый сенсорный MacBook с OLED-дисплеем

Анна Виноградова
Unsplash
Unsplash

Apple планирует представить первый MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем на презентации 28 октября в Лос-Анджелесе. Новинка получит интерфейс Dynamic Island, ранее использовавшийся в iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Мероприятие пройдет под названием Pro and Tell. Ожидается, что сенсорный ноутбук получит процессоры M5 Pro и M5 Max, которые используются в представленных в марте моделях MacBook Pro. OLED-экран и интерфейс Dynamic Island появятся в компьютерах Apple впервые.

По данным Bloomberg, компания представит также базовую версию MacBook Pro с процессором M6, обновленный iMac и новый iPad mini. Официально Apple пока не раскрыла список устройств, которые покажет на презентации.

В июле Bloomberg сообщило о планах Apple выпустить обновленный iPad mini с OLED-дисплеем. Новая технология должна обеспечить более высокую контрастность и улучшенную цветопередачу.

25 июня The Wall Street Journal сообщила о повышении Apple цен на компьютеры Mac и планшеты iPad на 15–25% из-за дефицита чипов памяти. MacBook Pro с накопителем 1 ТБ подорожал с $1699 до $1999.

3 марта Apple представила бюджетный MacBook Neo стоимостью от $599. Устройство получило процессор A18 Pro, который также применяется в iPhone 16 Pro. Компания одновременно обновила линейку MacBook Pro моделями с чипами M5 Pro и M5 Max.

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