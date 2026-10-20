Bloomberg: Apple готовит первый сенсорный MacBook с OLED-дисплеем
Apple планирует представить первый MacBook Pro с сенсорным OLED-дисплеем на презентации 28 октября в Лос-Анджелесе. Новинка получит интерфейс Dynamic Island, ранее использовавшийся в iPhone, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
Мероприятие пройдет под названием Pro and Tell. Ожидается, что сенсорный ноутбук получит процессоры M5 Pro и M5 Max, которые используются в представленных в марте моделях MacBook Pro. OLED-экран и интерфейс Dynamic Island появятся в компьютерах Apple впервые.
По данным Bloomberg, компания представит также базовую версию MacBook Pro с процессором M6, обновленный iMac и новый iPad mini. Официально Apple пока не раскрыла список устройств, которые покажет на презентации.
В июле Bloomberg сообщило о планах Apple выпустить обновленный iPad mini с OLED-дисплеем. Новая технология должна обеспечить более высокую контрастность и улучшенную цветопередачу.
25 июня The Wall Street Journal сообщила о повышении Apple цен на компьютеры Mac и планшеты iPad на 15–25% из-за дефицита чипов памяти. MacBook Pro с накопителем 1 ТБ подорожал с $1699 до $1999.
3 марта Apple представила бюджетный MacBook Neo стоимостью от $599. Устройство получило процессор A18 Pro, который также применяется в iPhone 16 Pro. Компания одновременно обновила линейку MacBook Pro моделями с чипами M5 Pro и M5 Max.