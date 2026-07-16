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Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

Ведомости

Компания Apple готовится представить обновленный планшет iPad mini в октябре 2026 г. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По информации агентства, новая версия iPad mini впервые получит OLED-дисплей, который обеспечивает более высокую контрастность, глубокий черный цвет и улучшенную цветопередачу. Apple использует OLED-экраны в iPhone с 2017 г., а в линейке планшетов такие дисплеи появились в iPad Pro в 2024 г.

Помимо iPad mini, компания работает над обновлением других моделей планшетов. Ожидается, что базовая версия iPad выйдет в I квартале 2027 г. Она получит более производительный процессор по сравнению с текущей моделью.

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Технологии / Гаджеты и технологии

Также Apple планирует обновить линейку iPad Air. По данным источников, устройства вновь будут доступны в двух вариантах – с экранами диагональю 11 и 13 дюймов. Их презентация ожидается осенью одновременно с новыми моделями iPad Pro.

По данным Bloomberg, направление планшетов остается одним из наиболее успешных для Apple. Продажи iPad превысили ожидания рынка по итогам двух последних кварталов, а выручка от этой линейки по итогам текущего финансового года, как ожидается, вырастет на 6% – примерно до $30 млрд. На фоне публикации акции Apple в ходе торгов выросли на 0,8%. С начала года бумаги компании прибавили около 21,4%.

2 июля японская газета Nikkei со ссылкой на источники писала, что Apple может выпустить минимум пять новых моделей iPhone до середины 2027 г. Американская компания сообщила поставщикам о необходимости подготовиться к производству около 10 млн складных iPhone в этом году. Apple также заказала комплектующие и детали для производства в общей сложности 80 млн смартфонов, которые выйдут во второй половине 2026 г. Объем производства Apple в 2026 г. может значительно превысить 220 млн единиц техники.

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