Apple представит обновленный iPad mini с OLED-дисплеем в октябре

2 июля японская газета Nikkei со ссылкой на источники писала, что Apple может выпустить минимум пять новых моделей iPhone до середины 2027 г. Американская компания сообщила поставщикам о необходимости подготовиться к производству около 10 млн складных iPhone в этом году. Apple также заказала комплектующие и детали для производства в общей сложности 80 млн смартфонов, которые выйдут во второй половине 2026 г. Объем производства Apple в 2026 г. может значительно превысить 220 млн единиц техники.