Apple может выпустить пять новых iPhone за год
Apple может выпустить минимум пять новых моделей iPhone до середины 2027 г., пишет японская газета Nikkei со ссылкой на источники.
Американская компания сообщила поставщикам о необходимости подготовиться к производству около 10 млн складных iPhone в этом году. Кроме того, Apple заказала комплектующие и детали для производства в общей сложности 80 млн смартфонов, которые выйдут во второй половине 2026 г. Объем производства Apple в 2026 г., таким образом, значительно превысит 220 млн единиц техники.
Компания стремится увеличить свою долю рынка в условиях общеотраслевого дефицита комплектующих, следует из материала. Собеседники Nikkei отметили, что переговорная сила Apple в отношении поставок памяти и компонентов сильнее, чем у большинства конкурентов.
25 июня The Wall Street Journal обратила внимание, что Apple повысила цены на компьютеры Mac и планшеты iPad. Стоимость устройств на сайте компании выросла на 15–25% в зависимости от модели. Например, MacBook Air с накопителем 512 ГБ подорожал с $1099 до $1299, а 11-дюймовый iPad Pro – с $999 до $1199. Цены на iPhone пока остаются прежними.
«Ведомости» писали, что дефицит микросхем на рынке действительно существует, поскольку производители чипов переориентировали свои мощности на ИИ-серверы, из-за чего виды микросхем DRAM и NAND существенно подорожали. Инвестиционный директор в Alg capital Вячеслав Голик говорил, что маржа Apple находится под давлением, но Apple, по его словам, остается исключительно сильной, что подтверждается ростом выручки и прибыли.