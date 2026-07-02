Apple может выпустить пять новых iPhone за год

Американская компания сообщила поставщикам о необходимости подготовиться к производству около 10 млн складных iPhone в этом году. Кроме того, Apple заказала комплектующие и детали для производства в общей сложности 80 млн смартфонов, которые выйдут во второй половине 2026 г. Объем производства Apple в 2026 г., таким образом, значительно превысит 220 млн единиц техники.