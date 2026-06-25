Капитализация Apple упала после повышения цен на iPad и Mac

Реакция рынка в целом оправдана как попытка заранее учесть снижение прибыли, но в краткосрочной перспективе она может быть и чрезмерной, если угрозы окажутся временными или не столь существенными, говорит директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Такое снижение может стать началом более долгой коррекции, если давление пошлин и тарифов сохранится, продажи в Китае останутся слабыми и Apple не покажет убедительный ответ по издержкам и производству, добавил он.