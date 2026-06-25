Капитализация Apple упала после повышения цен на iPad и Mac

Капитализация Apple упала после повышения цен на iPad и MacЭто временная коррекция, которая вряд ли приведет к развороту тренда, считают эксперты
Акции Apple упали на 6,27% до $274,7 – минимума с апреля 2025 г. Так рынок отреагировал на повышение цен на все компьютеры Mac, iPad, домашние устройства и Vision Pro, пишет Bloomberg. При этом с начала 2026 г. ценные бумаги компании выросли примерно на 8,25%.
Стоимость устройств на сайте компании выросла на 15–25% в зависимости от модели. Повышение цен затронуло все регионы, включая США, Европу и Азию. Начальная цена MacBook Neo выросла с $599 до $699, а 13-дюймовый MacBook Air подорожал с $1099 до $1299. Цена на 14-дюймовый MacBook Pro, в свою очередь, выросла с $1699 до $1999, а цена на настольный компьютер iMac теперь начинается от $1499 (ранее – $1299). Стоимость настольного компьютера Mac Studio выросла с $1999 до $2499.
Компания приняла решение повысить цены на продукты, чтобы компенсировать рост затрат, вызванный дефицитом микросхем памяти и накопителей, отмечает Bloomberg. Дефицит микросхем памяти и накопителей влияет на поставки, в результате чего компания испытывает длительные ограничения и задержки с доставкой, рассказал генеральный директор Apple Тим Кук в ходе телефонной конференции по итогам компании за II квартал 2026 г.
Повышение цен на продукты компании Apple беспрецедентно, потому что так резко в современной истории они не росли. Компания и раньше повышала стоимость отдельных моделей – в том числе на iPhone 17 Pro в 2025 г. на $100, но не сразу на несколько категорий товаров. Дефицит памяти будет усугубляться в течение года, ожидают в Apple.
В сентябре Apple выпустит новые смартфоны, в том числе новую крупную складную модель, цена которой, вероятно, превысит $2000, а также новые модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max с более дорогими характеристиками камеры. Эти изменения, скорее всего, приведут к повышению цен, пишет Bloomberg.
Дефицит микросхем на рынке действительно существует, поскольку производители чипов переориентировали свои мощности на ИИ-серверы, из-за чего виды микросхем DRAM и NAND существенно подорожали, отмечает инвестиционный директор в Alg capital Вячеслав Голик. Так Apple просто перекладывает возросшие издержки на покупателей, что вызывает нервозность на рынке, пояснил он.
При этом эксперт призвал не драматизировать ситуацию. Хотя маржа компании находится под давлением, а вопросы, связанные с ее ИИ-стратегией, пока остаются без четких ответов, бизнес Apple, по его мнению, остается исключительно сильным, что подтверждается ростом выручки и прибыли. Выручка Apple за II квартал 2026 г. достигла $111,2 млрд, что на 17% выше уровня прошлого года. Чистая прибыль компании выросла до $29,6 млрд по сравнению с $24,8 млрд годом ранее.
Падение акций Apple следует рассматривать как коррекцию, а не как разворот тренда, считает Голик. Для долгосрочных инвесторов текущие уровни выглядят более привлекательными, чем месяц назад, отметил он.
Реакция рынка в целом оправдана как попытка заранее учесть снижение прибыли, но в краткосрочной перспективе она может быть и чрезмерной, если угрозы окажутся временными или не столь существенными, говорит директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков. Такое снижение может стать началом более долгой коррекции, если давление пошлин и тарифов сохранится, продажи в Китае останутся слабыми и Apple не покажет убедительный ответ по издержкам и производству, добавил он.