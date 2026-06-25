Песков посоветовал владельцам iPhone перейти на Android

25 июня Apple удалила из App Store приложения «VK», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». Они недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. В VK «Ведомостям» рассказали, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Подтверждение этому – многочисленные заключения международных и американских юристов.