Песков посоветовал владельцам iPhone перейти на Android
Владельцы IPhone могут перейти на Android или на российские системы и свободно пользоваться сервисами, ассоциированными с VK. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал удаление этих сервисов из Apple Store.
«Такие решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из Apple Store бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует VK и все дочерние сервисы», – подчеркнул он.
По словам Пескова, речь идет о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают решения корпорации Apple. Он отметил, что российская сторона вступит в контакт с сервисом и затребует разъяснений.
«Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», – добавил представитель Кремля.
25 июня Apple удалила из App Store приложения «VK», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». Они недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. В VK «Ведомостям» рассказали, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Подтверждение этому – многочисленные заключения международных и американских юристов.
Apple удалила приложения VK вслед за другими сервисами. Так, 3 июня приложение национального мессенджера Max стало недоступно для загрузки в App Store. Max предупредил пользователей, что после удаления из App Store владельцы iPhone и iPad потеряют push-уведомления, но отправка сообщений останется.