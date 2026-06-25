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Apple удалила несколько приложений VK из App Store

В российской компании подчеркнули, что VK никогда не находилась под санкциями
Ведомости

Компания Apple удалила из App Store несколько приложений группы VK. Они недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple, сообщили в VK «Ведомостям».

В российской компании подчеркнули, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Подтверждение этому – многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно имеется в распоряжении Apple, подчеркнули в VK.

Пользователям iOS стали недоступны для скачивания и обновления «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники» и «Дзен». При попытке найти их магазин пишет, что «ничего не найдено». Основное приложение VK при этом доступно для скачивания. Удаление приложений приведет к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления и обновления. При этом все ранее установленные на смартфонах и устройствах Apple приложения VK продолжат работать.

Шадаев: Apple ограничила доступ к Max для более 20 млн пользователей iPhone

Технологии

В VK подчеркнули, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. В компании убеждены, что такими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов. Для пользователей Android приложения VK доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции, – в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов.

3 июня приложение национального мессенджера Max стало недоступно для загрузки в App Store. Приложение, ранее установленное на смартфонах, продолжит работать в обычном режиме. 4 июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил на ПМЭФ-2026, что, удалив приложение мессенджера Max из AppStore, Apple ограничила к нему доступ для более чем 20 млн пользователей.

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