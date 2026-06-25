Apple удалила несколько приложений VK из App Store

Пользователям iOS стали недоступны для скачивания и обновления «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники» и «Дзен». При попытке найти их магазин пишет, что «ничего не найдено». Основное приложение VK при этом доступно для скачивания. Удаление приложений приведет к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления и обновления. При этом все ранее установленные на смартфонах и устройствах Apple приложения VK продолжат работать.