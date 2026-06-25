Apple удалила несколько приложений VK из App Store

Apple удалила несколько приложений VK из App StoreВ российской компании подчеркнули, что VK никогда не находилась под санкциями
Компания Apple удалила из App Store несколько приложений группы VK. Они недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple, сообщили в VK «Ведомостям».
В российской компании подчеркнули, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Подтверждение этому – многочисленные заключения международных и американских юристов. Официальные заключения юристов и вся необходимая информация давно имеется в распоряжении Apple, подчеркнули в VK.
Пользователям iOS стали недоступны для скачивания и обновления «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Одноклассники» и «Дзен». При попытке найти их магазин пишет, что «ничего не найдено». Основное приложение VK при этом доступно для скачивания. Удаление приложений приведет к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления и обновления. При этом все ранее установленные на смартфонах и устройствах Apple приложения VK продолжат работать.
В VK подчеркнули, что Apple удалила приложения VK без предупреждений в одностороннем порядке. В компании убеждены, что такими действиями Apple ограничивает российских пользователей в доступе к востребованным сервисам, которыми ежедневно пользуются десятки миллионов. Для пользователей Android приложения VK доступны в полном объеме, включая обновления, уведомления и другие функции, – в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store и на официальных сайтах продуктов.
3 июня приложение национального мессенджера Max стало недоступно для загрузки в App Store. Приложение, ранее установленное на смартфонах, продолжит работать в обычном режиме. 4 июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил на ПМЭФ-2026, что, удалив приложение мессенджера Max из AppStore, Apple ограничила к нему доступ для более чем 20 млн пользователей.