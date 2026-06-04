Шадаев: Apple ограничила доступ к Max для более 20 млн пользователей iPhone
Удалив приложение мессенджера Max из AppStore, Apple ограничила к нему доступ для более чем 20 млн пользователей. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе ПМЭФ-2026.
«У нас ежедневная аудитория приложения уже больше 60 млн человек. Ну и примерно 25-30% – это пользователи устройств на платформе iOS. Таким решением компания Apple ограничила сразу доступ более 20 млн пользователей iPhone, iPad к сервису национального мессенджера», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Шадаев подчеркнул, что Минцифры не получило никаких объяснений по вопросу удаления приложения.
4 июня команда мессенджера Max предупредила пользователей, что после его исключения из App Store владельцы iPhone и iPad перестанут получать push-уведомления о новых сообщениях и звонках, однако отправка самих сообщений сохранится. Компания рекомендовала «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».
Факт исчезновения приложения из магазина приложений Apple 3 июня подтвердила пресс-служба VK. Компания направила запрос о разъяснении ситуации и работает над решением проблемы.