Разработчики Мax предупредили о сбоях в уведомлениях после удаления из App Store
Мессенджер Max предупредил пользователей, что после его исключения из App Store владельцы iPhone и iPad перестанут получать push-уведомления о новых сообщениях и звонках, однако отправка самих сообщений сохранится. Об этом сообщили на канале платформы.
«В связи с исключением Max из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции Мax останутся доступными», – говорится в сообщении.
В компании рекомендовали «время от времени самостоятельно открывать приложение, чтобы не пропустить важные сообщения».
Команда Max подтвердила, что направила запрос в Apple и работает над оперативным восстановлением работы сервисов. При этом ранее установленное приложение продолжит функционировать, однако при его удалении повторно скачать его будет невозможно.
Факт исчезновения приложения из магазина приложений Apple 4 июня подтвердила пресс-служба VK, сообщив, что команда направила запрос о разъяснении ситуации и работает над решением проблемы. В этот же день Max запустил тестирование функции прямых трансляций в каналах. После тестов возможность проводить эфиры появится у всех авторов каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков.
Мессенджер Max был запущен в марте 2025 г., а с 1 сентября 2025 г. его предустановка на новые смартфоны и планшеты, продаваемые в России, стала обязательной.