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В Max начали тестировать прямые трансляции в каналах

Ведомости

Мессенджер Max запустил тестирование функции прямых трансляций в каналах. Первыми доступ к новому инструменту получили телеканал «ТВ Центр» и официальный канал онлайн-игры «Мир кораблей».

По данным представителей платформы, в ближайшее время возможность проводить эфиры появится у всех авторов каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков.

Трансляции реализованы через интеграцию с платформой «VK Видео». Для запуска эфира владельцу канала необходимо добавить специальный чат-бот в число администраторов, выбрать канал для трансляции, вставить ссылку на эфир из «VK Видео» и опубликовать или запланировать соответствующий пост.

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Технологии / Интернет и digital

Подписчики будут получать уведомления о начале трансляции. Кроме того, рядом с аватаром канала в списке чатов появится специальный индикатор активного эфира. Присоединиться к просмотру можно будет через кнопку «Открыть» в канале.

По данным компании, на конец апреля число публичных и приватных каналов в Max превысило 7 млн, а их совокупная аудитория достигла 300 млн пользователей.

19 мая сообщалось, что Max в апреле стал крупнейшим мессенджером по суточному охвату в РФ. По данным исследовательской компании Mediascope, среднесуточный охват Max увеличился на 10,6% по сравнению с мартом. В среднем за сутки в апреле в мессенджер заходили 68 млн россиян старше 12 лет. На втором месте оказался Telegram с результатом 50,3 млн человек. А тройку лидеров замкнул Whatsapp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) с показателем в 29,8 млн человек.

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