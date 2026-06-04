В Max начали тестировать прямые трансляции в каналах
Мессенджер Max запустил тестирование функции прямых трансляций в каналах. Первыми доступ к новому инструменту получили телеканал «ТВ Центр» и официальный канал онлайн-игры «Мир кораблей».
По данным представителей платформы, в ближайшее время возможность проводить эфиры появится у всех авторов каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков.
Подписчики будут получать уведомления о начале трансляции. Кроме того, рядом с аватаром канала в списке чатов появится специальный индикатор активного эфира. Присоединиться к просмотру можно будет через кнопку «Открыть» в канале.
По данным компании, на конец апреля число публичных и приватных каналов в Max превысило 7 млн, а их совокупная аудитория достигла 300 млн пользователей.
19 мая сообщалось, что Max в апреле стал крупнейшим мессенджером по суточному охвату в РФ. По данным исследовательской компании Mediascope, среднесуточный охват Max увеличился на 10,6% по сравнению с мартом. В среднем за сутки в апреле в мессенджер заходили 68 млн россиян старше 12 лет. На втором месте оказался Telegram с результатом 50,3 млн человек. А тройку лидеров замкнул Whatsapp