В Max начали тестировать прямые трансляции в каналах

19 мая сообщалось, что Max в апреле стал крупнейшим мессенджером по суточному охвату в РФ. По данным исследовательской компании Mediascope, среднесуточный охват Max увеличился на 10,6% по сравнению с мартом. В среднем за сутки в апреле в мессенджер заходили 68 млн россиян старше 12 лет. На втором месте оказался Telegram с результатом 50,3 млн человек. А тройку лидеров замкнул Whatsapp (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) с показателем в 29,8 млн человек.