Max в апреле стал крупнейшим мессенджером по суточному охвату в России

Max в апреле стал крупнейшим мессенджером по суточному охвату в РоссииИз-за снижения аналогичного показателя у Telegram мессенджер переместился на вторую строчку
В Max в апреле в среднем в сутки заходило 68 млн россиян старше 12 лет (здесь и далее), что позволило ему стать лидером по соответствующему показателю среди мессенджеров в России. Это следует из данных сайта исследовательской компании Mediascope (учитывались мобильная и десктопная версии). В сравнении с мартом среднесуточный охват Max увеличился на 10,6%.
Telegram занял вторую позицию с результатом 50,3 млн человек. За месяц среднесуточный охват мессенджера Павла Дурова сократился на 30%. На третьем месте – Whatsapp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). У этой площадки аналогичный показатель снизился на 1,7% до 29,8 млн человек. В марте лидером по среднесуточному охвату мессенджеров в России был Telegram: в среднем в сутки в него тогда заходило 72,2 млн россиян старше 12 лет. Вторую строчку занимал Max (61,5 млн человек), третью – Whatsapp (30,3 млн).
При этом по месячному охвату лидерство в апреле сохранил за собой Telegram (88 млн человек, 6,7% к марту). На второй строчке расположился Max (85,4 млн человек, + 2,6%), на третьей – Whatsapp (71,7 млн человек, – 6,3%).
Ежедневная аудитория Max в начале мая 2026 г. составила 85 млн человек с учетом пользователей из других стран и младше 12 лет, которых не учитывает Mediascope, сообщил «Ведомостям» представитель этого мессенджера. Регистрация в Max доступна жителям 40 стран.
С прошлого года в России начали ограничивать работу Telegram и Whatsapp. В августе 2025 г. Роскомнадзор (РКН) объявил об ограничении звонков в этих мессенджерах. В ноябре 2025 г. служба сообщила, что начала «последовательно вводить ограничительные меры в отношении Whatsаpp». В феврале 2026 г. РКН заявил о продолжении «введения последовательных ограничений» в отношении Telegram.
В марте этого года ФАС заявила о том, что усматривает в рекламных размещениях на информационных ресурсах, доступ к которым в России ограничен, признаки нарушения отраслевого законодательства. К таким ресурсам ведомство, в частности, отнесло Whatsapp и Telegram. Позднее ФАС установила для рекламодателей переходный период до конца 2026 г., в течение которого к ним не будут применяться меры ответственности за распространение рекламы. Тем не менее некоторые крупные рекламные группы рекомендуют своим клиентам не размещать рекламу в этом мессенджере, писали ранее «Ведомости».
Для рекламного рынка среди мессенджеров наибольшую значимость представляет именно Telegram: на эту площадку в 2025 г. пришлось 40–50% сегмента инфлюенс-маркетинга (рекламы у блогеров), оценили ранее сопредседатель комитета по инфлюенс-маркетингу Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР) Александр Кукса и директор дивизиона Creative рекламной группы Kokoc Group Василий Ящук. В АРИР оценили объем инфлюенс-маркетинга в 2025 г. в 57 млрд руб. А сегмент прямой рекламы в мессенджерах (в нем, в частности, учтены размещения в Telegram Ads) – в 24 млрд руб.