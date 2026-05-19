Max в апреле стал крупнейшим мессенджером по суточному охвату в России

В марте этого года ФАС заявила о том, что усматривает в рекламных размещениях на информационных ресурсах, доступ к которым в России ограничен, признаки нарушения отраслевого законодательства. К таким ресурсам ведомство, в частности, отнесло Whatsapp и Telegram. Позднее ФАС установила для рекламодателей переходный период до конца 2026 г., в течение которого к ним не будут применяться меры ответственности за распространение рекламы. Тем не менее некоторые крупные рекламные группы рекомендуют своим клиентам не размещать рекламу в этом мессенджере, писали ранее «Ведомости».