Мессенджер Max недоступен в App Store

Мессенджер Max недоступен в App StoreРанее установленное на смартфонах приложение продолжит работать
В настоящий момент приложение мессенджера Max недоступно для загрузки в App Store, подтверждает пресс-служба VK. При этом приложение, ранее установленное на смартфонах, продолжит работать в обычном режиме.
Команда Max уже направила запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления.
19 мая «Ведомости» писали, что в Max в апреле в среднем в сутки заходило 68 млн россиян старше 12 лет, что позволило ему стать лидером по соответствующему показателю среди мессенджеров в России. В сравнении с мартом среднесуточный охват Max увеличился на 10,6%.
30 апреля сообщалось, что в Max насчитывается уже около 300 000 публичных и более 6,7 млн приватных каналов. Суммарно на них подписаны более 300 млн пользователей. Наибольшую аудиторию в Max собирают новостные каналы, а также блоги, посвященные образованию и кулинарии. По данным гендиректора сервиса Фарита Хусноярова, на начало мая в Max зарегистрированы 120 млн человек, а ежедневная аудитория мессенджера превышает 85 млн пользователей.