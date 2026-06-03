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Мессенджер Max недоступен в App Store

Ранее установленное на смартфонах приложение продолжит работать
Ведомости

В настоящий момент приложение мессенджера Max недоступно для загрузки в App Store, подтверждает пресс-служба VK. При этом приложение, ранее установленное на смартфонах, продолжит работать в обычном режиме.

Команда Max уже направила запрос в Apple с просьбой разъяснить причины удаления.

Загрузить Мax можно через другие магазины приложений: RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store, а также с официального сайта Max.

19 мая «Ведомости» писали, что в Max в апреле в среднем в сутки заходило 68 млн россиян старше 12 лет, что позволило ему стать лидером по соответствующему показателю среди мессенджеров в России. В сравнении с мартом среднесуточный охват Max увеличился на 10,6%.

В Max летом появятся сторис и комментарии

Технологии / Интернет и digital

30 апреля сообщалось, что в Max насчитывается уже около 300 000 публичных и более 6,7 млн приватных каналов. Суммарно на них подписаны более 300 млн пользователей. Наибольшую аудиторию в Max собирают новостные каналы, а также блоги, посвященные образованию и кулинарии. По данным гендиректора сервиса Фарита Хусноярова, на начало мая в Max зарегистрированы 120 млн человек, а ежедневная аудитория мессенджера превышает 85 млн пользователей.

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