В Max летом появятся сторис и комментарии
В мессенджере Max скоро появятся комментарии и истории для пользователей, а до конца 2026 г. платформа планирует запустить функцию быстрого переключения между несколькими аккаунтами. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил гендиректор сервиса Фарит Хуснояров.
По его словам, комментарии и сторис остаются самыми ожидаемыми обновлениями среди пользователей и авторов каналов. «Мы активно тестируем обе функции и планируем запустить их для пользователей в июне – июле текущего года», – сказал Хуснояров.
До конца года в Max также планируют внедрить «мультиаккаунт пользователя», который позволит быстро переключаться между профилями.
Глава платформы напомнил, что в мессенджере уже работают функции отложенной отправки сообщений, стикеры, опросы, расшифровка голосовых сообщений, папка с рекомендациями каналов, приватные каналы и ряд сервисов для бизнеса.
По данным компании, на начало мая в Max зарегистрированы 120 млн человек, а ежедневная аудитория мессенджера превышает 85 млн пользователей.
30 апреля сообщалось, что в Max насчитывается уже около 300 000 публичных и более 6,7 млн приватных каналов. Суммарно на них подписаны более 300 млн пользователей. Наибольшую аудиторию в Max собирают новостные каналы, а также блоги, посвященные образованию и кулинарии.