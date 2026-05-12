В Max летом появятся сторис и комментарии

Ведомости

В мессенджере Max скоро появятся комментарии и истории для пользователей, а до конца 2026 г. платформа планирует запустить функцию быстрого переключения между несколькими аккаунтами. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил гендиректор сервиса Фарит Хуснояров.

По его словам, комментарии и сторис остаются самыми ожидаемыми обновлениями среди пользователей и авторов каналов. «Мы активно тестируем обе функции и планируем запустить их для пользователей в июне – июле текущего года», – сказал Хуснояров.

До конца года в Max также планируют внедрить «мультиаккаунт пользователя», который позволит быстро переключаться между профилями.

Глава платформы напомнил, что в мессенджере уже работают функции отложенной отправки сообщений, стикеры, опросы, расшифровка голосовых сообщений, папка с рекомендациями каналов, приватные каналы и ряд сервисов для бизнеса.

По данным компании, на начало мая в Max зарегистрированы 120 млн человек, а ежедневная аудитория мессенджера превышает 85 млн пользователей.

30 апреля сообщалось, что в Max насчитывается уже около 300 000 публичных и более 6,7 млн приватных каналов. Суммарно на них подписаны более 300 млн пользователей. Наибольшую аудиторию в Max собирают новостные каналы, а также блоги, посвященные образованию и кулинарии.

