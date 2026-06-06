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Минцифры обсуждает с Apple возвращение приложения Max в App Store

Ведомости

Министерство цифрового развития проводит переговоры с американской компанией Apple о восстановлении приложения Max в магазине App Store, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Ведем переговоры», – сказал Шадаев (цитата по «Интерфакс»).

Шадаев в ходе в ходе ПМЭФ-2026 сообщил, что из-за удаления приложения Max из App Store Apple ограничила доступ к мессенджеру для свыше 20 млн пользователей. Минцифры не получило никаких объяснений по вопросу удаления приложения.

Мессенджер Max предупредил пользователей, что после удаления из App Store владельцы iPhone и iPad потеряют push-уведомления, но отправка сообщений останется. В VK подтвердили исчезновение приложения 3 июня. Компания направила запрос о разъяснении ситуации и работает над решением проблемы.

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