Минцифры обсуждает с Apple возвращение приложения Max в App Store

Мессенджер Max предупредил пользователей, что после удаления из App Store владельцы iPhone и iPad потеряют push-уведомления, но отправка сообщений останется. В VK подтвердили исчезновение приложения 3 июня. Компания направила запрос о разъяснении ситуации и работает над решением проблемы.