Минцифры обсуждает с Apple возвращение приложения Max в App Store
Министерство цифрового развития проводит переговоры с американской компанией Apple о восстановлении приложения Max в магазине App Store, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Мессенджер Max предупредил пользователей, что после удаления из App Store владельцы iPhone и iPad потеряют push-уведомления, но отправка сообщений останется. В VK подтвердили исчезновение приложения 3 июня. Компания направила запрос о разъяснении ситуации и работает над решением проблемы.