Apple повысила цены на Mac и iPad из-за дефицита чипов памяти

В компании отметили, что «никогда не видели, чтобы стоимость комплектующих росла так быстро и так сильно», и добавили, что до сих пор сдерживали цены для потребителей, однако теперь вынуждены их поднимать. По оценкам TechInsights, с прошлого года цены на чипы памяти выросли в четыре раза и, как ожидается, продолжат расти до 2027 г.