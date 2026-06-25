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Apple повысила цены на Mac и iPad из-за дефицита чипов памяти

Ведомости

Apple повысила цены на компьютеры Mac и планшеты iPad, пишет The Wall Street Journal. Стоимость устройств на сайте компании выросла на 15–25% в зависимости от модели.

MacBook Air с накопителем 512 ГБ подорожал с $1099 до $1299, MacBook Pro с 1 ТБ памяти – с $1699 до $1999. Бюджетный MacBook Neo, выпущенный в марте, вырос в цене с $599 до $699. iPad Air с 128 ГБ памяти подорожал с $599 до $749, 11-дюймовый iPad Pro – с $999 до $1199. Цены на смартфоны iPhone пока не изменились.

Причиной повышения цен стал резкий рост стоимости чипов оперативной и постоянной памяти на фоне бума ИИ-датацентров. «К сожалению, повышение цен неизбежно, – заявил в интервью The Wall Street Journal гендиректор Apple Тим Кук. – Мы делаем все возможное, чтобы смягчить колоссальный рост затрат, который перекладывают на нас, и пытались оградить от него наших клиентов, но ситуация стала неустойчивой».

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Технологии

В компании отметили, что «никогда не видели, чтобы стоимость комплектующих росла так быстро и так сильно», и добавили, что до сих пор сдерживали цены для потребителей, однако теперь вынуждены их поднимать. По оценкам TechInsights, с прошлого года цены на чипы памяти выросли в четыре раза и, как ожидается, продолжат расти до 2027 г.

Повышение цен затронуло все регионы, включая США, Европу и Азию. В апреле Кук уже предупреждал инвесторов, что рост стоимости памяти окажет «все большее влияние» на бизнес Apple.

25 июня Apple удалила из App Store приложения группы VK – «VK», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал это «элементом гибридной войны» против российских пользователей.

Минцифры направило обращение в ФАС, сочтя решение политически мотивированным, а мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Apple Inc. на 500 000 руб. за повторное неисполнение обязанностей организатора распространения информации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал владельцам iPhone перейти на Android или российские системы. В марте 2026 г. Apple представила бюджетный ноутбук MacBook Neo стоимостью от 46 000 руб.

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