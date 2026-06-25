Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store

Подоляка также заявил, что последнее удаление приложений стало закономерностью, а не случайностью. По его мнению, такие меры говорят об ужесточении борьбы за контроль над российским информационным пространством. Он напомнил, что этим же образом, без формальных оснований, был удален его аккаунт на YouTube в начале 2022 г.