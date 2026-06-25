Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App StoreГорелкин назвал действия Apple местью по указке западных элит
Компания Apple 25 июня удалила из App Store приложения группы VK. Пользователи не могут скачать или обновить основное приложение «VK», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». Российская компания при этом подчеркнула, что никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Минцифры направило обращение в ФАС.
«Ведомости» собрали реакции российской стороны на действия Apple.
Первый зампред Госдумы по информационным технологиям Антон Горелкин
«Действия Apple больше напоминают банальную месть, развязанную по указке глобалистских элит, но в масштабах, которые больше подходят под определение даже не цифровой дискриминации, а настоящего террора», – написал он.
По мнению Горелкина, это поведение Apple – информационная война «в чистом виде».
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский
Apple намеренно причиняет неудобства российским пользователям, а значит, «теряет лицо» и окончательно превращается в инструмент информационной войны. Об этом заявил в Max Боярский.
Депутат подчеркнул, что решения компании вызывают уже не вопросы юридического характера, а глубокое человеческое разочарование. Он напомнил, что создатель Apple Стив Джобс строил компанию на уважении к пользователям по всему миру, но сегодня она «с поразительной легкостью плюет на миллионы людей, выбравших ее технику».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Представитель Кремля заметил, что Москва свяжется с корпорацией и потребует разъяснений относительно удаления приложений. По его словам, если объяснений не будет, России нужно будет строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией.
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина
После введенных Apple мер свой комментарий в Max дала Мизулина. Она высказала предположение, что компания намерена поставить под запрет «все русское». Мизулина подчеркнула, что начинались подобные действия с удаления банковских приложений, которые уже несколько лет вынуждены «изобретать велосипед» для обеспечения доступа российских пользователей.
Она также заявила, что Apple существует в качестве отдельного государства со своими законами. Глава «Лиги безопасного интернета» объяснила, что как только то или иное приложение набирает популярность, в его отношении начинается давление и ущемление прав со стороны компании.
Глава АНО «Белый интернет» Элина Сидоренко
Западные гиганты IT-отрасли развернули продуманную политику против России, а удаление приложений VK стало звеном этой цепочки. Такое мнение выразила в Max Сидоренко.
«Мы видим не разовый сбой, а нарастающую практику, когда частная корпорация берет на себя роль мирового арбитра, выходя далеко за границы своих полномочий и правил. Показательно, что под удар попала платформа, которой никогда не было в санкционных перечнях», – подчеркнула она.
Журналист Юрий Подоляка
Подоляка также заявил, что последнее удаление приложений стало закономерностью, а не случайностью. По его мнению, такие меры говорят об ужесточении борьбы за контроль над российским информационным пространством. Он напомнил, что этим же образом, без формальных оснований, был удален его аккаунт на YouTube в начале 2022 г.
«Таким образом, правила отброшены. То есть идет игра ва-банк, за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале. Никакое право (кроме права сильного) в информационном поле более не действует», – написал Подоляка.
Apple удалила приложения VK вслед за другими сервисами. Так, 3 июня приложение национального мессенджера Max стало недоступно для загрузки в App Store. Max предупредил пользователей, что после удаления из App Store владельцы iPhone и iPad потеряют push-уведомления, но отправка сообщений останется. 4 июня глава Минцифры Максут Шадаев заявил на ПМЭФ-2026, что, удалив приложение мессенджера Max из AppStore, Apple ограничила к нему доступ для более чем 20 млн пользователей. 6 июня он отметил, что министерство проводит с Apple переговоры о восстановлении приложения Max в магазине App Store.