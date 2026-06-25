Минцифры направило обращение в ФАС из-за удаления приложений VK из App Store

Минцифры направило обращение в ФАС из-за удаления приложений VK из App StoreВедомство назвало решение политически мотивированным
Ведомство считает удаление приложений проявлением недобросовестной конкуренции и связывает это с защитой интересов зарубежных платформ, конкурирующих с российскими сервисами. В министерстве также указали, что Apple не выполняет требования российского законодательства, касающиеся реализации окна выбора поисковой системы по умолчанию и предустановки российского магазина приложений на устройствах компании.
В министерстве заявили, что не получили от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований, которые могли бы объяснить блокировку сервисов. По данным ведомства, проведенный анализ не выявил соответствующих оснований.
По оценке Минцифры, Apple не учитывает их роль в информировании пользователей, коммуникации и образовательных процессах. Кроме того, министерство заявило, что сервисы используются для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и различных происшествий.
В связи с этим Минцифры направило обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и рассчитывает на оперативное рассмотрение изложенных фактов.
25 июня Apple удалила из App Store приложения VK, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». Они недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. В VK «Ведомостям» рассказали, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Подтверждение этому – многочисленные заключения международных и американских юристов.
Комментируя удаление приложений, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что владельцы iPhone могут перейти на Android или на российские системы и свободно пользоваться этими сервисами. Представитель Кремля подчеркнул, что решение об исключении российских приложений, тем более таких массовых, из Apple Store бьет по интересам пользователей не только в стране, но и русскоязычного мира, который активно использует VK и все дочерние сервисы. По словам Пескова, речь идет о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают решения корпорации Apple. Он отметил, что российская сторона вступит в контакт с сервисом и затребует разъяснений.