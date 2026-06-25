Минцифры направило обращение в ФАС из-за удаления приложений VK из App Store

Комментируя удаление приложений, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что владельцы iPhone могут перейти на Android или на российские системы и свободно пользоваться этими сервисами. Представитель Кремля подчеркнул, что решение об исключении российских приложений, тем более таких массовых, из Apple Store бьет по интересам пользователей не только в стране, но и русскоязычного мира, который активно использует VK и все дочерние сервисы. По словам Пескова, речь идет о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают решения корпорации Apple. Он отметил, что российская сторона вступит в контакт с сервисом и затребует разъяснений.