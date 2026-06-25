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Минцифры направило обращение в ФАС из-за удаления приложений VK из App Store

Ведомство назвало решение политически мотивированным
Ведомости

Удаление приложений VK из магазина App Store является политически мотивированным решением, а подтвержденных оснований для таких действий со стороны компании Apple нет. Об этом заявили в министерстве цифрового развития РФ.

Ведомство считает удаление приложений проявлением недобросовестной конкуренции и связывает это с защитой интересов зарубежных платформ, конкурирующих с российскими сервисами. В министерстве также указали, что Apple не выполняет требования российского законодательства, касающиеся реализации окна выбора поисковой системы по умолчанию и предустановки российского магазина приложений на устройствах компании.

В министерстве заявили, что не получили от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований, которые могли бы объяснить блокировку сервисов. По данным ведомства, проведенный анализ не выявил соответствующих оснований.

Мессенджер Max недоступен в App Store

Технологии / Интернет и digital

По оценке Минцифры, Apple не учитывает их роль в информировании пользователей, коммуникации и образовательных процессах. Кроме того, министерство заявило, что сервисы используются для предупреждения граждан о рисках чрезвычайных ситуаций и различных происшествий.

В связи с этим Минцифры направило обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и рассчитывает на оперативное рассмотрение изложенных фактов.

25 июня Apple удалила из App Store приложения VK, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». Они недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. В VK «Ведомостям» рассказали, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Подтверждение этому – многочисленные заключения международных и американских юристов.

Комментируя удаление приложений, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что владельцы iPhone могут перейти на Android или на российские системы и свободно пользоваться этими сервисами. Представитель Кремля подчеркнул, что решение об исключении российских приложений, тем более таких массовых, из Apple Store бьет по интересам пользователей не только в стране, но и русскоязычного мира, который активно использует VK и все дочерние сервисы. По словам Пескова, речь идет о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают решения корпорации Apple. Он отметил, что российская сторона вступит в контакт с сервисом и затребует разъяснений.

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