Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,131+1,46%BLNG7,12-2,73%LIFE1,9-4,52%IMOEX2 238,66-0,21%RTSI943,15-0,21%RGBI114,32-1,18%RGBITR759,34-1,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд в Москве оштрафовал Apple на 500 000 рублей

Ведомости

Мировой судья Таганского района Москвы привлек компанию Apple Inc. к административной ответственности за повторное неисполнение обязанностей организатора распространения информации в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По данным суда, Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дела компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 руб.

25 июня Apple удалила из App Store приложения VK, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». Они недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. В VK «Ведомостям» рассказали, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Подтверждение этому – многочисленные заключения международных и американских юристов.

Минцифры направило обращение в ФАС из-за удаления приложений VK из App Store. В ведомстве считают, такое действие является политически мотивированным решением, а подтвержденных оснований для таких действий со стороны компании Apple нет.

Комментируя удаление приложений, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что владельцы iPhone могут перейти на Android или на российские системы и свободно пользоваться этими сервисами. Представитель Кремля подчеркнул, что решение об исключении российских приложений, тем более таких массовых, из Apple Store бьет по интересам пользователей не только в стране, но и русскоязычного мира, который активно использует VK и все дочерние сервисы.

Читайте также:Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте