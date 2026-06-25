Суд в Москве оштрафовал Apple на 500 000 рублей
Мировой судья Таганского района Москвы привлек компанию Apple Inc. к административной ответственности за повторное неисполнение обязанностей организатора распространения информации в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
По данным суда, Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 13.31 КоАП РФ. По итогам рассмотрения дела компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 руб.
25 июня Apple удалила из App Store приложения VK, «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». Они недоступны для скачивания и обновления на устройствах Apple. В VK «Ведомостям» рассказали, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Подтверждение этому – многочисленные заключения международных и американских юристов.
Минцифры направило обращение в ФАС из-за удаления приложений VK из App Store. В ведомстве считают, такое действие является политически мотивированным решением, а подтвержденных оснований для таких действий со стороны компании Apple нет.
Комментируя удаление приложений, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что владельцы iPhone могут перейти на Android или на российские системы и свободно пользоваться этими сервисами. Представитель Кремля подчеркнул, что решение об исключении российских приложений, тем более таких массовых, из Apple Store бьет по интересам пользователей не только в стране, но и русскоязычного мира, который активно использует VK и все дочерние сервисы.