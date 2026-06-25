Клишас посчитал удаление VK из App Store элементом гибридной войны против РФ
«То, что мы наблюдаем, – это не что иное, как очередной элемент гибридной войны против миллионов пользователей российских цифровых платформ. Транснациональные монополии начали заниматься терроризмом в цифровой сфере в угоду своим геополитическим мотивам», – подчеркнул он.
По словам Клишаса, подобные шаги, связанные с российскими сервисами, стало «нервной реакцией» на успехи в развитии цифровых экосистем страны. Он также отметил, что это означает, что Россия находится «на правильном пути».
25 июня компания Apple удалила из App Store приложения группы VK. Пользователи не могут скачать или обновить основное приложение «VK», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». Российская компания при этом подчеркнула, что никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Минцифры направило обращение в ФАС.