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Клишас посчитал удаление VK из App Store элементом гибридной войны против РФ

Ведомости

Удаление из App Store нескольких приложений компании VK стало частью гибридной войны против миллионов пользователей в России, написал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Max.

«То, что мы наблюдаем, – это не что иное, как очередной элемент гибридной войны против миллионов пользователей российских цифровых платформ. Транснациональные монополии начали заниматься терроризмом в цифровой сфере в угоду своим геополитическим мотивам», – подчеркнул он.

По словам Клишаса, подобные шаги, связанные с российскими сервисами, стало «нервной реакцией» на успехи в развитии цифровых экосистем страны. Он также отметил, что это означает, что Россия находится «на правильном пути».

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store

Технологии

25 июня компания Apple удалила из App Store приложения группы VK. Пользователи не могут скачать или обновить основное приложение «VK», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». Российская компания при этом подчеркнула, что никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Минцифры направило обращение в ФАС.

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