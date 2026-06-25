Клишас посчитал удаление VK из App Store элементом гибридной войны против РФ

25 июня компания Apple удалила из App Store приложения группы VK. Пользователи не могут скачать или обновить основное приложение «VK», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», Mail.ru, «Одноклассники» и «Дзен». Российская компания при этом подчеркнула, что никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках. Минцифры направило обращение в ФАС.