Apple представила бюджетный MacBook Neo за 46 000 рублей
Компания Apple представила новый ноутбук MacBook Neo, который стал самым дешевым устройством в линейке Mac. Стоимость модели начинается от 46 000 руб. ($599), сообщается на сайте компании.
Главной особенностью новинки стало использование смартфонного процессора A18 Pro, который применяется в iPhone 16 Pro. В компании позиционируют MacBook Neo как устройство для повседневных задач – учебы, работы с документами, интернет-серфинга и видеозвонков.
У ноутбука в базовой конфигурации 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб SSD-накопителя. Среди интерфейсов предусмотрены два порта USB-C, при этом фирменный магнитный разъем зарядки MagSafe в этой модели отсутствует. Устройство будет держать заряд до 16 часов, отмечается в релизе Apple.
MacBook Neo также выделяется дизайном: устройство будет доступно в четырех цветах – серебристом, желтом, зеленом и голубом.
Одновременно Apple обновила и другие ноутбуки. Компания представила MacBook Air на новом чипе M5 в версиях с диагональю 13 и 15 дюймов. Базовая конфигурация этих моделей теперь включает 16 Гб оперативной памяти и 512 Гб SSD, а максимальный объем накопителя может достигать 4 Тб.
Кроме того, Apple обновила линейку MacBook Pro. Модели с диагональю 14 и 16 дюймов получили процессоры M5 Pro и M5 Max с расширенными конфигурациями ядер CPU и GPU. Максимальный объем оперативной памяти в топовых версиях достигает 128 Гб.
2 марта компания также представила обновленные iPhone и iPad. В частности, был показан iPhone 17e с OLED-дисплеем 6,1 дюйма и процессором A19, а также iPad Air на чипе M4, который, по данным Apple, работает примерно на 30% быстрее предыдущего поколения.
Предзаказы на ряд новых устройств уже открыты на международных площадках, а начало продаж запланировано на март.