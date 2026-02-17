Apple ускоряет разработку трех новых устройств с ИИ

По данным агентства, все устройства будут тесно интегрированы с iPhone и построены вокруг обновленного голосового ассистента Siri, который получит возможность использовать визуальный контекст для выполнения задач. Речь идет о более глубокой интеграции ИИ в аппаратное обеспечение – стратегическом направлении, в котором также активно работают OpenAI и Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .