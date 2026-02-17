Apple ускоряет разработку трех новых устройств с ИИ

Apple ускоряет разработку трех новых устройств с ИИРечь идет об обновленном Siri, умных очках и подвеске
Компания Apple ускоряет разработку трех новых носимых устройств с поддержкой искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.
По данным агентства, все устройства будут тесно интегрированы с iPhone и построены вокруг обновленного голосового ассистента Siri, который получит возможность использовать визуальный контекст для выполнения задач. Речь идет о более глубокой интеграции ИИ в аппаратное обеспечение – стратегическом направлении, в котором также активно работают OpenAI и Meta
Отмечается, что Apple разрабатывает премиальные умные очки N50, конкурирующие с Meta. Они будут оснащены камерой высокого разрешения и сенсором компьютерного зрения для анализа окружающей среды и взаимодействия в реальном времени. Устройство позволит совершать звонки, получать подсказки от Siri, делать снимки и распознавать объекты. Производство может начаться в декабре, а публичный запуск запланирован на 2027 г.
Компания также работает над компактным устройством в формате подвески, которое будет служить постоянной камерой и микрофоном для iPhone. Оно будет использовать вычислительные ресурсы смартфона и, по производительности, будет ближе к AirPods. Запуск возможен в следующем году.
Кроме того, Apple разрабатывает версию AirPods с камерами для поддержки ИИ-функций, включая анализ окружающей среды и взаимодействие с Siri. Наушники могут выйти в этом году.
Apple стремится наверстать отставание в области ИИ и укрепить позиции в гонке технологий, пишет Bloomberg. Новые носимые устройства помогут сохранить пользователей внутри экосистемы компании.
22 января Bloomberg писал, что Apple планирует обновить Siri к сентябрю 2026 г., превратив цифрового помощника в чат-бота на основе. Новый чат-бот под кодовым названием Campos компания собирается интегрировать в операционные системы iPhone, iPad и Mac.