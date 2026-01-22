Apple планирует обновить Siri до чат-бота с ИИ
Apple планирует обновить Siri к сентябрю 2026 г., превратив цифрового помощника в чат-бота на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом пишет агентство Bloomberg.
Новый чат-бот под кодовым названием Campos компания собирается интегрировать в операционные системы iPhone, iPad и Mac. Он будет доступен так же, как сейчас работает Siri. При этом будет добавлен интерфейс чата и возможности диалогового взаимодействия. Campos будет поддерживать как голосовой, так и текстовый режимы.
Чат-бот Apple, как и приложения от конкурентов, позволит искать информацию в интернете, создавать контент, генерировать изображения, обобщать информацию и анализировать загруженные файлы. Кроме того, он будет использовать личные данные, что позволит ему легче находить конкретные файлы, песни, события календаря и текстовые сообщения.
Сервис является центральным элементом плана Apple. Агентство пишет, что компания отстает от конкурентов OpenAI и Google. По словам руководителей Apple, пользователи предпочитают, чтобы ИИ был интегрирован в функции сервисов. Компания в 2024 г. выпустила технологию ИИ Apple Intelligence, интегрированную в набор приложений. Внутри обновления появились инструменты для письма, генератор эмодзи Genmoji и сводки уведомлений.
2 декабря 2025 г. стало известно, что руководитель подразделения искусственного интеллекта Apple Джон Джаннандреа покидает компанию на фоне отставания технологического гиганта от конкурентов в развертывании генеративного ИИ, особенно в голосовом помощнике Siri. Его преемником стал исследователь ИИ Амар Субраманья.