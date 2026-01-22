Apple планирует обновить Siri до чат-бота с ИИ

Новый чат-бот под кодовым названием Campos компания собирается интегрировать в операционные системы iPhone, iPad и Mac. Он будет доступен так же, как сейчас работает Siri. При этом будет добавлен интерфейс чата и возможности диалогового взаимодействия. Campos будет поддерживать как голосовой, так и текстовый режимы.