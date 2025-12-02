Глава отдела ИИ Apple покинет пост из-за отставания Siri от конкурентов
Руководитель подразделения искусственного интеллекта Apple Джон Джаннандреа покидает компанию на фоне отставания технологического гиганта от конкурентов в развертывании генеративного ИИ, особенно в голосовом помощнике Siri. Об этом сообщает The Guardian.
Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что коллега помог компании «в создании и развитии нашей работы в области ИИ». Его преемником станет исследователь ИИ Амар Субраманья.
The Guardian уточняет, что с назначением Субраманьи Apple, судя по всему, указывает на ужесточение фокуса в своей ИИ-стратегии. Ранее он занимал пост вице-президента Microsoft по ИИ и 16 лет проработал в Google, где возглавлял инжиниринг помощника Gemini. Он будет подчиняться Крэгу Федериги, главе инжиниринга Apple, который в последние годы также взял на себя большую роль в работе над ИИ.
В заявлении Apple написала, что для компании это «новая глава», в которой она «укрепляет свою приверженность» ИИ.
Apple представила свой флагманский набор ИИ-продуктов Apple Intelligence в июне 2024 г., но обновляет свои продукты генеративным ИИ медленнее, чем конкуренты вроде Google. Компания анонсировала масштабное обновление Siri более года назад, но его выпуск неоднократно откладывался.