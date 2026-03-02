Apple представила новый iPhone 17e
Американская корпорация Apple представила новый бюджетный iPhone 17e. Это следует из информации на сайте.
Смартфон доступен в трех цветах – черном, белом и розовом. Он выполнен в матовой отделке. iPhone 17e имеет процессор A19 и новый модем C1X как у iPhone Air, 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с 60 Гц.
Стоимость за 256 гб будет начинаться от $599. Предзаказ откроется 4 марта, в продажу смартфон поступит с 11 марта.
Bloomberg в середине февраля сообщил, что Apple ускоряет разработку трех новых носимых устройств с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет в том числе о премиальных умных очках N50, которые будут конкурировать с Meta
Apple также разрабатывает версию AirPods с камерами для поддержки ИИ-функций, включая анализ окружающей среды и взаимодействие с Siri. Наушники могут выйти в 2026 г.