Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

Apple представила новый iPhone 17e

Ведомости

Американская корпорация Apple представила новый бюджетный iPhone 17e. Это следует из информации на сайте.

Смартфон доступен в трех цветах – черном, белом и розовом. Он выполнен в матовой отделке. iPhone 17e имеет процессор A19 и новый модем C1X как у iPhone Air, 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR с 60 Гц. 

Стоимость за 256 гб будет начинаться от $599. Предзаказ откроется 4 марта, в продажу смартфон поступит с 11 марта.

IPhone 15 стал самой популярной моделью Apple в России за три года

Технологии / Гаджеты и технологии

Bloomberg в середине февраля сообщил, что Apple ускоряет разработку трех новых носимых устройств с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет в том числе о премиальных умных очках N50, которые будут конкурировать с Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Они будут оснащены камерой высокого разрешения и сенсором компьютерного зрения для анализа окружающей среды и взаимодействия в реальном времени. Публичный запуск запланирован на 2027 г.

Apple также разрабатывает версию AirPods с камерами для поддержки ИИ-функций, включая анализ окружающей среды и взаимодействие с Siri. Наушники могут выйти в 2026 г.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь