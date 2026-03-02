Apple представила новый iPhone 17e

Bloomberg в середине февраля сообщил, что Apple ускоряет разработку трех новых носимых устройств с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Речь идет в том числе о премиальных умных очках N50, которые будут конкурировать с Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Они будут оснащены камерой высокого разрешения и сенсором компьютерного зрения для анализа окружающей среды и взаимодействия в реальном времени. Публичный запуск запланирован на 2027 г.