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IPhone 15 стал самой популярной моделью Apple в России за три года

Ведомости

Чаще всего с 2023 г. россияне покупали синий и черный iPhone 15 на 128 ГБ. Самым популярным цветом смартфона от Apple среди покупателей из РФ остается классический черный, выяснили аналитики сервиса CDEK.Shopping.

Согласно исследованию, в 2023 и 2024 гг. iPhone 15 был на первом месте по продажам телефонов Apple. На долю модели пришлось 5% и 14% соответственно от всех смартфонов американской компании, реализованных в эти годы. В 2025 г. на первое место по продажам вышел IPhone 16 на 128 ГБ (13%), но предыдущая модель осталась в тройке лидеров с долей 4%. Средняя стоимость телефона упала с 82 000 до 46 000 руб. за три года.

Аналитики также определили, что в приоритете у жителей России остаются устройства с объемом памяти 128 ГБ. В 2023 г. на такие смартфоны приходился 41% продаж, а в 2025 г. показатель вырос до 49%. Вместе с тем их средняя стоимость упала с 83 000 до 78 000 руб. Интерес к моделям с 256 ГБ при этом упал с 46 до 35% при росте стоимости со 116 000 до 121 000 руб.

Растет востребованность устройств с большим объемом памяти. Модели с 512 ГБ стали покупать чаще практически в полтора раза. За три года рост составил с 7% и 147 000 руб. до 10% и 154 000 руб. 

Изменения претерпели и цветовые тренды. В 2023 г. популярностью в России пользовался iPhone в новом оттенке Deep Purple (18%), Natural Titanium (17%) и Blue Titanium (13%). Через год лидером по продажам стал классический черный (30%). После него шли Natural Titanium (20%) и новый Desert Titanium (8%).

Черный цвет смартфона от Apple сохранил лидерство в 2025 г. (25%). Вместе с тем на рынке появились White Titanium (6%) и Ultramarine (5%). Самыми непопулярными цветами стали Midnight Green (0,12% в 2023 г.) и Graphite (0,24% в 2024 г.), в результате они исчезли с прилавков.

За 10 месяцев 2024 г. в России было продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше год к году, писали «Ведомости» со ссылкой на статистику аналитической компании GfK. Отмечалось, что доля бренда в онлайн-продажах выросла в годовом исчислении на 2 п. п. до 12% от общего числа проданных устройств. Из тройки лидеров продаж в количественном выражении Apple выбыл в конце 2022 г. – начале 2023 г. В I квартале 2023 г. в России было продано всего 700 000 iPhone, на 30% меньше, чем в январе – марте предыдущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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