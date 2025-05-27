IPhone 15 стал самой популярной моделью Apple в России за три года

За 10 месяцев 2024 г. в России было продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше год к году, писали «Ведомости» со ссылкой на статистику аналитической компании GfK. Отмечалось, что доля бренда в онлайн-продажах выросла в годовом исчислении на 2 п. п. до 12% от общего числа проданных устройств. Из тройки лидеров продаж в количественном выражении Apple выбыл в конце 2022 г. – начале 2023 г. В I квартале 2023 г. в России было продано всего 700 000 iPhone, на 30% меньше, чем в январе – марте предыдущего года.