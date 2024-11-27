Apple закрепилась в топ-3 продаваемых брендов смартфонов в онлайне

Apple выбыла из тройки лидеров продаж в количественном выражении в конце 2022 г. – начале 2023 г., писали «Ведомости» в мае 2023 г. со ссылкой на статистику GS Group. Тогда официально ушедшая с нашего рынка американская корпорация заняла 5-ю строчку рейтинга. В I квартале 2023 г. в стране было реализовано всего 700 000 iPhone, на 30% меньше, чем в январе – марте предыдущего года, говорилось в отчете GS Group. Сейчас компания не предоставляет такой статистики.