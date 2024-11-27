Apple закрепилась в топ-3 продаваемых брендов смартфонов в онлайне

Apple закрепилась в топ-3 продаваемых брендов смартфонов в онлайнеНесмотря на официальный уход американской компании из России, интерес к ее гаджетам сохраняется
Американский бренд Apple вернулся в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов в России. За 10 месяцев 2024 г. было продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше, чем в тот же период прошлого года, говорится в статистике аналитической компании GfK (есть в распоряжении «Ведомостей»). В онлайн-продажах доля бренда увеличилась в годовом выражении на 2 п. п. до 12% от общего числа проданных устройств. Восстановление спроса на iPhone «Ведомостям» подтвердили представители маркетплейса Wildberries и дистрибутора diHouse.
Apple выбыла из тройки лидеров продаж в количественном выражении в конце 2022 г. – начале 2023 г., писали «Ведомости» в мае 2023 г. со ссылкой на статистику GS Group. Тогда официально ушедшая с нашего рынка американская корпорация заняла 5-ю строчку рейтинга. В I квартале 2023 г. в стране было реализовано всего 700 000 iPhone, на 30% меньше, чем в январе – марте предыдущего года, говорилось в отчете GS Group. Сейчас компания не предоставляет такой статистики.