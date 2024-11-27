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Apple закрепилась в топ-3 продаваемых брендов смартфонов в онлайне

Несмотря на официальный уход американской компании из России, интерес к ее гаджетам сохраняется
Анна Устинова
Apple оказалась единственной некитайской маркой смартфонов среди лидеров продаж в России/ Андрей Гордеев / Ведомости

Американский бренд Apple вернулся в тройку лидеров по интернет-продажам смартфонов в России. За 10 месяцев 2024 г. было продано 1,3 млн iPhone, что на 39% больше, чем в тот же период прошлого года, говорится в статистике аналитической компании GfK (есть в распоряжении «Ведомостей»). В онлайн-продажах доля бренда увеличилась в годовом выражении на 2 п. п. до 12% от общего числа проданных устройств. Восстановление спроса на iPhone «Ведомостям» подтвердили представители маркетплейса Wildberries и дистрибутора diHouse.

Apple выбыла из тройки лидеров продаж в количественном выражении в конце 2022 г. – начале 2023 г., писали «Ведомости» в мае 2023 г. со ссылкой на статистику GS Group. Тогда официально ушедшая с нашего рынка американская корпорация заняла 5-ю строчку рейтинга. В I квартале 2023 г. в стране было реализовано всего 700 000 iPhone, на 30% меньше, чем в январе – марте предыдущего года, говорилось в отчете GS Group. Сейчас компания не предоставляет такой статистики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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