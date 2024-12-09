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Больше всего владельцев iPhone в России оказалось в Дагестане и Чечне

Но доля устройств на Android по России в 1,5 раза выше, чем на iOS
Лиана Липанова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В России значительно больше владельцев телефонов на Android, чем iPhone: по данным на октябрь 2024 г., доля пользователей смартфонов на Android составляла 58–60%, iPhone – 40–42%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса оплаты T-Pay от Т-банка в рамках аналитического проекта T-Data. Компания изучила обезличенные данные об оборотах бизнеса и транзакциях клиентов банка с 1 сентября 2023 г. по 1 октября 2024 г.

Среди городов-миллионников лишь в Москве владельцы iPhone составляют, по мнению T-Pay, большинство (47% доля Android, 53% доля iPhone). Среди регионов лидируют Дагестан с долей iPhone в 63% и Чечня – 61%. Самая маленькая доля владельцев iPhone в Забайкальском крае (28%), Еврейской АО (28%) и Курганской области (29%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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