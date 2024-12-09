Больше всего владельцев iPhone в России оказалось в Дагестане и Чечне

В России значительно больше владельцев телефонов на Android, чем iPhone: по данным на октябрь 2024 г., доля пользователей смартфонов на Android составляла 58–60%, iPhone – 40–42%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса оплаты T-Pay от Т-банка в рамках аналитического проекта T-Data. Компания изучила обезличенные данные об оборотах бизнеса и транзакциях клиентов банка с 1 сентября 2023 г. по 1 октября 2024 г.