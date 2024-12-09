Больше всего владельцев iPhone в России оказалось в Дагестане и Чечне

Больше всего владельцев iPhone в России оказалось в Дагестане и ЧечнеНо доля устройств на Android по России в 1,5 раза выше, чем на iOS
В России значительно больше владельцев телефонов на Android, чем iPhone: по данным на октябрь 2024 г., доля пользователей смартфонов на Android составляла 58–60%, iPhone – 40–42%. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса оплаты T-Pay от Т-банка в рамках аналитического проекта T-Data. Компания изучила обезличенные данные об оборотах бизнеса и транзакциях клиентов банка с 1 сентября 2023 г. по 1 октября 2024 г.
Среди городов-миллионников лишь в Москве владельцы iPhone составляют, по мнению T-Pay, большинство (47% доля Android, 53% доля iPhone). Среди регионов лидируют Дагестан с долей iPhone в 63% и Чечня – 61%. Самая маленькая доля владельцев iPhone в Забайкальском крае (28%), Еврейской АО (28%) и Курганской области (29%).
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