ГД приняла в первом чтении законопроект о валютных операциях с цифровым рублем

20 октября ВТБ сообщил со ссылкой на свое исследование, что для 42% респондентов ключевой причиной для открытия цифрового счета стало любопытство и желание попробовать что-то новое. 36% отметили, что у них была возможность открыть счет в приложении банка, другие (21%) – последовали совету знакомых. Треть клиентов открыли счет в цифровых рублях ради бесплатных переводов (33%). Каждый пятый уже получил выплаты или переводы в новой форме национальной валюты. Опрос проводился среди 1500 россиян – жителей крупных городов. На некоторые вопросы участники могли дать несколько вариантов ответа.