ГД приняла в первом чтении законопроект о валютных операциях с цифровым рублем
Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке валютных операций с цифровыми рублями и контроле за ними. Бизнес получит больше вариантов расчетов – не только через банковские счета, но и через счета цифрового рубля, сообщил автор инициативы Анатолий Аксаков.
Предприятия смогут репатриировать валютную выручку и получать страховые выплаты по внешнеторговым договорам на счета цифрового рубля. Также в цифровой валюте можно будетства для обеспечения обязательств по договорам, где требование о репатриации отменено. Банк России определит круг пользователей платформы и случаи использования цифровых рублей в валютных операциях. Валютный контроль будет осуществлять банк клиента.
В июле 2026 г. правительство поддержало законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями, но отметило, что документ требует доработки. Кабмин указал на пробелы в механизме взаимодействия органов валютного контроля с платформой и риск неоднородного толкования закона. С 1 сентября 2026 г. в России началось массовое внедрение цифрового рубля: крупнейшие банки предоставили клиентам возможность открывать цифровые кошельки, совершать переводы и оплачивать покупки. В сентябре министр финансов Антон Силуанов заявил, что цифровой рубль также можно будет использовать в международных расчетах.
20 октября ВТБ сообщил со ссылкой на свое исследование, что для 42% респондентов ключевой причиной для открытия цифрового счета стало любопытство и желание попробовать что-то новое. 36% отметили, что у них была возможность открыть счет в приложении банка, другие (21%) – последовали совету знакомых. Треть клиентов открыли счет в цифровых рублях ради бесплатных переводов (33%). Каждый пятый уже получил выплаты или переводы в новой форме национальной валюты. Опрос проводился среди 1500 россиян – жителей крупных городов. На некоторые вопросы участники могли дать несколько вариантов ответа.