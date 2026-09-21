Силуанов назвал преимущества цифрового рубля для граждан и бюджета
Бесплатные транзакции для граждан и возможность контролировать целевое использование бюджетных средств относятся к основным преимуществам цифрового рубля. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью ИС «Вести». По его словам, часть расчетов в экономике со временем перейдет в цифровые рубли.
«Это интересно будет для бизнеса в первую очередь, для расчетов <...> Цифровой рубль обеспечивает целеполагание. <...> Мы сможем посмотреть, на что расходуется каждый бюджетный рубль с использованием цифры. Для граждан это интересно будет, поскольку транзакции для граждан будут бесплатные», – сказал Силуанов. Он добавил, что цифровой рубль также можно будет использовать в международных расчетах.
Массовое внедрение цифрового рубля началось 1 сентября 2026 г. Крупнейшие банки предоставили клиентам возможность открывать цифровые кошельки, совершать переводы и оплачивать покупки. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях бесплатны.
Оплату цифровыми рублями уже запустили Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет», «Авито» начало принимать их в тестовом режиме. Внедрение новой формы валюты будет проходить поэтапно: с сентября 2027 г. требования распространятся на банки с универсальной лицензией и часть торговых компаний, а следующий этап запланирован на сентябрь 2028 г.