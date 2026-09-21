Силуанов назвал преимущества цифрового рубля для граждан и бюджета

«Это интересно будет для бизнеса в первую очередь, для расчетов <...> Цифровой рубль обеспечивает целеполагание. <...> Мы сможем посмотреть, на что расходуется каждый бюджетный рубль с использованием цифры. Для граждан это интересно будет, поскольку транзакции для граждан будут бесплатные», – сказал Силуанов. Он добавил, что цифровой рубль также можно будет использовать в международных расчетах.