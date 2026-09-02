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Главная / Бизнес /

Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет» начали принимать цифровые рубли

Инна Шульгина

Маркетплейсы Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет» запустили оплату цифровыми рублями. На это обратило внимание «РИА Новости».

При оформлении заказа в приложениях появилась соответствующая опция наряду с оплатой банковской картой и СБП.

С 1 сентября крупные банки предоставили клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями. Платежи в них будут принимать маркетплейсы, супермаркеты, автосалоны. В приложениях банков появится специальная кнопка, с помощью которой можно открыть кошелек. При переводе комиссия взиматься не будет, а переводить на счет можно будет до 300 000 руб. в месяц.

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