Wildberries, Ozon и «Яндекс маркет» начали принимать цифровые рубли

С 1 сентября крупные банки предоставили клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями. Платежи в них будут принимать маркетплейсы, супермаркеты, автосалоны. В приложениях банков появится специальная кнопка, с помощью которой можно открыть кошелек. При переводе комиссия взиматься не будет, а переводить на счет можно будет до 300 000 руб. в месяц.