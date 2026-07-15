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Правительство поддержало законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

Ведомости

Правительство одобрило законопроект о проведении валютных операций с цифровыми рублями, но отметило, что документ требует доработки. Кабмин указал на пробелы в механизме взаимодействия органов валютного контроля с платформой и риск неоднородного толкования закона. Об этом говорится в проекте официального отзыва, подготовленного Минфином.

Документ предлагает новый способ расчетов по внешнеэкономическим контрактам. На операции с цифровыми рублями распространяются те же требования по репатриации валюты, что и на сделки в иностранной валюте и обычных рублях. Совет директоров ЦБ получит право определять, кто и в каких случаях сможет использовать цифровые рубли для платежей по валютным операциям. Отдельно прописано взаимодействие оператора платформы и пользователей с уполномоченными банками, которые будут выступать агентами валютного контроля.

В проекте отзыва Минфина, говорится, что механизм получения органами валютного контроля документов и информации о счетах и операциях с цифровыми рублями проработан недостаточно. Второе замечание касается нормы, обязывающей уполномоченный банк – участник платформы применять акты валютного законодательства к операциям по счетам цифрового рубля так же единообразно, как к обычным банковским счетам. По мнению правительства, это может привести к неоднородности толкования других положений закона.

В Минфине заявили, что хаконопроект поддерживается правительством РФ при условии учета указанных замечаний.

Экономисты Центрального университета (создан в 2023 г. Т-банком в партнерстве с 30 IT-компаниями) заявили, что цифровой рубль может дать экономике России 423 млрд руб. в год. Значительную часть потенциальной выгоды способен получить реальный сектор экономики (до 348 млрд руб.) за счет снижения затрат на платежи и переводы, ускорения расчетов, повышения эффективности управления ликвидностью, автоматизации сложных сделок и проведения трансграничных операций, пояснили эксперты.

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