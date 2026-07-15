Правительство поддержало законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

Документ предлагает новый способ расчетов по внешнеэкономическим контрактам. На операции с цифровыми рублями распространяются те же требования по репатриации валюты, что и на сделки в иностранной валюте и обычных рублях. Совет директоров ЦБ получит право определять, кто и в каких случаях сможет использовать цифровые рубли для платежей по валютным операциям. Отдельно прописано взаимодействие оператора платформы и пользователей с уполномоченными банками, которые будут выступать агентами валютного контроля.