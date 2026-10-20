ВТБ: ключевой причиной для открытия цифрового счета стало любопытство

В топ операций с цифровым рублем вошли переводы (28%), оплата ЖКХ, налогов и другие платежи в пользу государства (24%), а также оплата онлайн-покупок (23%). Каждый пятый уже получил перевод в цифровых рублях или пополнил цифровой кошелек. Еще 17% оплатили покупку в магазине. При этом 35% ограничились только открытием счета, отметили в ВТБ.