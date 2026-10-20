ВТБ: ключевой причиной для открытия цифрового счета стало любопытство
Ключевой причиной для открытия цифрового счета стало любопытство и желание попробовать что-то новое. Так ответили 42% респондентов, принявших участие в исследовании ВТБ. Опрос проводился среди 1500 россиян – жителей крупных городов. На некоторые вопросы респонденты могли дать несколько вариантов ответа.
Также 36% отметили, что у них была возможность открыть счет в приложении банка, другие (21%) – последовали совету знакомых. Треть клиентов открыли счет в цифровых рублях ради бесплатных переводов (33%). Каждый пятый уже получил выплаты или переводы в новой форме национальной валюты.
В топ операций с цифровым рублем вошли переводы (28%), оплата ЖКХ, налогов и другие платежи в пользу государства (24%), а также оплата онлайн-покупок (23%). Каждый пятый уже получил перевод в цифровых рублях или пополнил цифровой кошелек. Еще 17% оплатили покупку в магазине. При этом 35% ограничились только открытием счета, отметили в ВТБ.
По данным банка, около 14% открывших счета в цифровых рублях в первые недели после запуска – москвичи. В топ-5 также вошли жители крупных городов – Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска.
1 сентября 2026 г. цифровой рубль стал доступен для массового использования. Крупнейшие банки начали предоставлять клиентам возможность открывать цифровые кошельки и проводить операции с новой формой российской валюты, а крупные торговые компании – принимать ее при оплате.
3 сентября аналитики НРА оценили возможные последствия распространения цифрового рубля для банков. По их прогнозу, через пять-семь лет на цифровой рубль может приходиться 15–24% безналичных платежей, из-за чего банки могут ежегодно недополучать более 100 млрд руб. доходов от эквайринга.