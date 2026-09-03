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Банки могут ежегодно терять более 100 млрд рублей на эквайринге из-за цифрорубля

В зависимости от скорости распространения доля нового рубля в безналичных расчетах составит от 5 до 24% через 5–7 лет, оценили в НРА
Наталья Заруцкая
Доля цифрового рубля в безналичных платежах может достигнуть 15–24% через 5–7 лет
Доля цифрового рубля в безналичных платежах может достигнуть 15–24% через 5–7 лет / Алексей Орлов / Ведомости

Внедрение цифрового рубля заставит банки столкнуться с ежегодным сокращением эквайринговых комиссий на сумму более 100 млрд руб., а отток средств граждан может составить не менее 10% пассивов банков за пять лет. Такие выводы делает НРА в своем обзоре по цифровому рублю (есть в распоряжении «Ведомостей»). На конец июля граждане держали в банках 68,4 трлн руб., следует из данных ЦБ.

С 1 сентября самые крупные банки предоставили клиентам (со смартфонами на базе Android) возможность пользоваться цифровыми рублями в приложениях, а супермаркеты, автосалоны, маркетплейсы начали принимать платежи в них. Цифровой рубль – третья форма нацвалюты наравне с наличным и безналичным рублем, он эмитируется Банком России, а его использование полностью добровольно. Счет для операций открывается на платформе ЦБ через приложение любого банка, подключенного к ней. На старте доступны базовые операции: открытие и пополнение, переводы по номеру телефона, автопереводы, оплата по QR-коду и государственные платежи – штрафы, налоги, госпошлины. Комиссий за переводы между цифровыми кошельками нет, но переводить на счет цифрорубля со своих обычных банковских счетов можно до 300 000 руб. в месяц. Кредиты в цифровых рублях не выдаются, проценты на остаток не начисляются, также не предполагается кешбэк.

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