Банки могут ежегодно терять более 100 млрд рублей на эквайринге из-за цифрорубля

С 1 сентября самые крупные банки предоставили клиентам (со смартфонами на базе Android) возможность пользоваться цифровыми рублями в приложениях, а супермаркеты, автосалоны, маркетплейсы начали принимать платежи в них. Цифровой рубль – третья форма нацвалюты наравне с наличным и безналичным рублем, он эмитируется Банком России, а его использование полностью добровольно. Счет для операций открывается на платформе ЦБ через приложение любого банка, подключенного к ней. На старте доступны базовые операции: открытие и пополнение, переводы по номеру телефона, автопереводы, оплата по QR-коду и государственные платежи – штрафы, налоги, госпошлины. Комиссий за переводы между цифровыми кошельками нет, но переводить на счет цифрорубля со своих обычных банковских счетов можно до 300 000 руб. в месяц. Кредиты в цифровых рублях не выдаются, проценты на остаток не начисляются, также не предполагается кешбэк.