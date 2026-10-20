Госдума приняла в первом чтении проект о непубличных кредитных рейтингах
Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении института непубличных кредитных рейтингов, которые позволят компаниям получать оценку кредитоспособности без открытого раскрытия информации. Авторами инициативы выступили депутаты и сенаторы во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, следует из карточки законопроекта.
Поправки разрешают кредитным рейтинговым агентствам присваивать закрытые рейтинги, доступные только лицам, указанным в договоре. Это позволит компаниям снизить риски, связанные с раскрытием внутренних данных.
«Благодаря этому организации минимизируют санкционные и иные риски, связанные с раскрытием внутренней информации», – пояснил Аксаков. По его словам, акционеры и кредиторы при этом смогут оценивать финансовую устойчивость организаций и принимать решения о финансировании.
Законопроект также закрепляет возможность присваивать ожидаемые рейтинги облигациям и цифровым финансовым активам до регистрации их выпуска. Кроме того, вводится статус рейтинга «под наблюдением» сроком до трех месяцев при появлении обстоятельств, способных повлиять на финансовое положение компании. Поправки совершенствуют и процедуру обжалования рейтинговых решений.
3 апреля депутаты внесли инициативу в Госдуму. Тогда Аксаков объяснял необходимость изменений защитой бизнеса от санкционных рисков.
15 октября агентство «Эксперт РА» сообщило о росте доли понижений кредитных рейтингов крупных компаний с 1,8% за 2025 г. до 8,1% за девять месяцев 2026 г.
6 октября стало известно, что экспертный совет при Банке России обсудил проблемы кредитных рейтингов эмитентов. Участники рынка указали регулятору на обострение сложностей с оценкой кредитоспособности компаний.