Госдума приняла в первом чтении проект о непубличных кредитных рейтингах

«Благодаря этому организации минимизируют санкционные и иные риски, связанные с раскрытием внутренней информации», – пояснил Аксаков. По его словам, акционеры и кредиторы при этом смогут оценивать финансовую устойчивость организаций и принимать решения о финансировании.