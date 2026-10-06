Экспертный совет при Банке России обсудил проблемы кредитных рейтингов

Экспертный совет по защите прав розничных инвесторов при Банке России на очередном заседании обсудил проблемы кредитных рейтингов эмитентов. Они сильно обострились в последнее время – на это участники рынка обратили внимание представителей ЦБ, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации институциональных и розничных инвесторов (АИРИ) Илья Херсонцев, который присутствовал на мероприятии.