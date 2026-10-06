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Главная / Инвестиции /

Экспертный совет при Банке России обсудил проблемы кредитных рейтингов

В ЦБ связывают их с трудностями анализа финансового положения эмитентов
Артем Кульша
По наблюдениям ЦБ, текущая ситуация на рынке облигаций во многом связана с проблемами анализа финансового положения эмитентов
По наблюдениям ЦБ, текущая ситуация на рынке облигаций во многом связана с проблемами анализа финансового положения эмитентов / Алексей Орлов / Ведомости

Экспертный совет по защите прав розничных инвесторов при Банке России на очередном заседании обсудил проблемы кредитных рейтингов эмитентов. Они сильно обострились в последнее время – на это участники рынка обратили внимание представителей ЦБ, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации институциональных и розничных инвесторов (АИРИ) Илья Херсонцев, который присутствовал на мероприятии.

Заседание совета прошло 16 сентября, а 28-го числа на сайте Центробанка опубликован протокол, обратили внимание «Ведомости». Присутствовало 56 человек, выступали семеро, включая председателя экспертного совета и одновременно наблюдательного совета Московской биржи Сергея Швецова.

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