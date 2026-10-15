Надежным компаниям стали чаще снижать рейтинги

Надежным компаниям стали чаще снижать рейтингиПостепенно накапливаются риски в сегменте крупных заемщиков, чье кредитное качество исторически было высоким
Крупные российские компании, которые банки традиционно считали самыми надежными заемщиками, все чаще сталкиваются с ухудшением кредитного качества. За девять месяцев 2026 г. на понижения пришлось 8,1% рейтинговых действий «Эксперт РА» по компаниям реального сектора с рейтингом ruA- и выше, говорится в обзоре агентства (есть у «Ведомостей»). За весь 2025 год этот показатель составлял всего 1,8%, в 2024 г. – 4,3%. Еще по 5,6% действий пришлось на ухудшение прогнозов и на установление статуса «под наблюдением».
В прошлом году рост рисков отражался в том числе в ухудшении прогнозов по рейтингам, говорит старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина, сейчас проблемы углубляются и чаще становятся основанием для снижения рейтингов. Процесс затрагивает как компании с ранее пересмотренным прогнозом, так и других заемщиков, говорит она. И нынешнюю динамику Якушкина рассматривает как продолжение реализации возникших ранее проблем.