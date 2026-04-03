В Госдуме рассмотрят проект о непубличных кредитных рейтингах

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект о создании института непубличных кредитных рейтингов, следует из думской электронной базы.

Инициатива направлена на защиту бизнеса от санкционных и других угроз, связанных с раскрытием внутренней информации, пояснил «Ведомостям» представитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. Поправки предусматривают право кредитных рейтинговых агентств присваивать закрытые рейтинги, информация о которых будет доступна лишь обозначенным в договоре лицам.

Кроме того, поправки закрепляют сложившуюся у кредитных рейтинговых агентств практику присвоения «ожидаемых» кредитных рейтингов облигациям, а также цифровым финансовым активам и правам до регистрации их выпуска, следует из сообщения: «Это ускорит размещение финансовых инструментов и позволит бизнесу оперативнее привлекать финансирование».

Банк России планирует обязать эмитентов получать звездные рейтинги с 2027 года

Инвестиции / Эмитенты

Законопроектом, помимо этого, совершенствуется процедура апелляции при осуществлении рейтинговых действий для минимизации ошибок со стороны агентств, а также вводится статус кредитного рейтинга «под наблюдением». Статус присваивается на срок до трех месяцев при получении информации об обстоятельствах, способных повлиять на финансовое положение организации.

О разработке инициативы писал Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием законопроекта в начале марта. Предложение обсуждалось с правительством.

