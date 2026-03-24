Банк России планирует обязать эмитентов получать звездные рейтинги с 2027 года
Центральный банк России планирует с 2027 г. сделать обязательной частью листинга получение не менее двух некредитных рейтингов. Об этом заявил заместитель директора департамента корпоративных отношений регулятора Сергей Моисеев на вебинаре «Рейтинги акций для оценки публичных компаний» «Эксперт РА» передают «РБК Инвестиции».
По его словам, ЦБ рассчитывает, что по истечении этого года наличие не менее двух рейтингов акций будет частью листинга.
«По крайней мере, то, что касается котировальных списков. В основном это все крупнейшие российские эмитенты в количестве где-то около 90 эмитентов», – уточнил Моисеев.
29 июля 2025 г. ЦБ утвердил методологии кредитных рейтинговых агентств НКР и НРА для присвоения обыкновенным акциям некредитных рейтингов. Речь шла о запуске оценки справедливой стоимости бумаг, которая стала дополнительным ориентиром для инвесторов при принятии решений. По итогам года регулятор собирался оценить эффективность нового механизма. В случае положительных результатов планировалось рассмотреть возможность интеграции таких рейтингов в систему финансового регулирования.
Сейчас на рынке звездные рейтинги присваивают рейтинговые агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), «Национальное рейтинговое агентство» (НРА) и «Эксперт РА». До конца года к этому списку может добавиться Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).