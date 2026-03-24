Банк России планирует обязать эмитентов получать звездные рейтинги с 2027 года

29 июля 2025 г. ЦБ утвердил методологии кредитных рейтинговых агентств НКР и НРА для присвоения обыкновенным акциям некредитных рейтингов. Речь шла о запуске оценки справедливой стоимости бумаг, которая стала дополнительным ориентиром для инвесторов при принятии решений. По итогам года регулятор собирался оценить эффективность нового механизма. В случае положительных результатов планировалось рассмотреть возможность интеграции таких рейтингов в систему финансового регулирования.